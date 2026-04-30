«Fabian hat gesehen, wie Papa Gina gehauen hat»

Der Mordprozess um den Tod des jungen Fabian geht in die zweite Runde. Die Hauptverdächtige Gina H. (30) soll das Opfer für das Ende ihrer Beziehung verantwortlich gemacht haben. Fabian habe die Gewalt in der Beziehung live miterlebt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prozess um Mordfall Fabian geht in zweiter Verhandlungsrunde in Genf weiter

Hauptverdächtige Gina H. soll Fabian unter Vorwand gelockt und getötet haben

Fabian brach 2024 Kontakt zu Vater ab, nachdem er Gewalt miterlebte

Mattia Jutzeler Redaktor News

Nach dem kurzen ersten Prozesstag geht die Verhandlung rund um den Fall Fabian am Donnerstag in die zweite Runde. Vater und Mutter des jungen Opfers, Matthias R.* und Dorina L.*, werden aktuell zur Hauptverdächtigen Gina H.* (30), der Ex-Freundin von Fabians Vater, begefragt. Sie steht unter dringendem Mordverdacht. Der zweite Prozesstag läuft.

Bereits am ersten Prozesstag wurde ein mögliches Motiv der Hauptverdächtigen angesprochen. So soll Gina H. Fabian die Schuld am Scheitern ihrer Beziehung mit Matthias R. gegeben haben. Da es zwischen dem Paar scheinbar immer wieder zu gewaltsamen Zwischenfällen kam, hatte Fabian den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen. Eine Annäherung zwischen den beiden gab es erst wieder, als der Vater seine Beziehung beendete.

Fabian hat Gewalt miterlebt

Die Gewalt zwischen den beiden Ex-Partnern wurde am Donnerstag im Gericht erneut thematisiert. «Ich habe gesehen, wie Papa Gina gehauen hat», soll Fabian seiner Mutter im Frühling 2024 erzählt haben, wie sie vor Gericht schildert. Das berichtet «Focus». Danach habe Fabian den Kontakt zu seinem Vater abbrechen wollen.

Auch gegenüber Fabian soll der Vater sehr streng gewesen sein. Wenn Fabian nicht reagiert oder auf den Vater gehört habe, habe es einen Klaps auf die Finger gegeben, sagte Dorina L. Trotzdem betonte sie, ihr Ex-Partner sei im Umgang mit seinem Sohn «liebevoll» gewesen. Matthias R. habe während ihrer Ehe aber öfters Probleme mit Alkohol gehabt und sei Dorina L. gegenüber auch mal laut geworden.

Die Mutter erzählte weiter, dass Fabian schon vor seinem Verschwinden und trotz der Trennung vom Vater noch regelmässigen Kontakt zu Gina H. hatte. Die Angeklagte habe ihn gelegentlich abgeholt. Fabian habe nie Bedenken gehabt, in ihr Auto einzusteigen. Die beiden hätten zusammen gespielt.

Mutter bricht in Tränen aus

Sehr emotional beschrieb Fabians Mutter die letzten Momente mit ihrem Sohn. Vor seinem Verschwinden hätten die beiden noch zusammen zu Mittag gegessen.

«Ich habe mich von Fabi noch verabschiedet: ‹Ich hab dich ganz doll lieb, bis nachher›, und dann bin ich losgegangen», schilderte Dorina L. unter Tränen. Danach sei sie zur Arbeit gegangen und Fabian sei alleine zu Hause geblieben, weil es ihm an diesem Tag nicht gut ging.

Gina H. hielt den Blick während des Verhörs von Fabians Mutter gesenkt, wie «Focus» aus dem Gerichtssaal berichtet. Sie soll Fabian im Anschluss an dieses letzte Gespräch mit der Mutter unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt und anschliessend getötet haben.

*Namen bekannt