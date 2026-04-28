Erster Prozesstag von Gina H. endet nach 17 Minuten

Am Dienstag startete in Rostock der Mordprozess gegen Gina H. Der erste Prozesstag dauerte nur 17 Minuten. Die 30-Jährige soll Fabian getötet haben, weil sein Vater eine erneute Beziehung zu ihr ablehnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Dienstag begann der Mordprozess gegen Gina H. (30) in Rostock

Erster Prozesstag dauerte nur 17 Minuten, kein Geständnis der Angeklagten

17 Verhandlungstage geplant, über 60 Zeugen sollen aussagen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Dienstag um 8.30 Uhr startete der Mordprozess rund um den Fall Fabian. Das Verfahren der Hauptverdächtigen Gina H.* (30) wurde lange mit Spannung erwartet. Dementsprechend gross war das Medieninteresse am ersten Prozesstag. Die Polizei war mit Strassensperren im Einsatz, um den Rummel zu kontrollieren. Das berichtet die «Frankfurter Rundschau». Im Saal sind allein 50 Sitzplätze für Medienvertreter reserviert.

Überraschend schnell war dieser erste Prozesstag dann auch wieder vorbei. Lediglich 17 Minuten dauerte das Spektakel am Landesgericht Rostock. Die zweiseitige Anklage wurde verlesen, ein Geständnis wollte die Angeklagte, Gina H., nicht ablegen, schreibt «Focus».

Mögliches Motiv präsentiert

Trotz der kurzen Dauer wurde an diesem ersten Prozesstag ein mögliches Motiv der Hauptverdächtigen präsentiert. Offenbar war die 30-Jährige wütend darüber, dass Fabians Vater eine im August beendete Beziehung zu ihr nicht wieder aufnehmen wollte.

Im Laufe dieser Beziehung hatte er wohl den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen. Grund dafür sollen mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen ihm und seiner Partnerin Gina H. gewesen sein. Nach der Trennung verbesserte sich das Verhältnis zwischen Vater und Sohn wieder, weshalb der Vater eine erneute Beziehung zu Gina H. ablehnte.

17 Prozesstage reserviert

Am 10. Oktober verschwand der achtjährige Fabian aus Güstrow spurlos. Vier Tage später fanden Polizisten die Leiche des Bubs an einem Tümpel in Klein Upahl. Gina H. wurde Anfang November unter dringendem Mordverdacht festgenommen. Sie soll dem kleinen Fabian laut Anklage insgesamt sechs Messerstiche zugefügt haben.

Im Mordprozess sollen mehr als 60 Zeugen aussagen. Unter anderem die Eltern des jungen Mordopfers. Für den Prozess sind bis am 2. Juli insgesamt 17 Verhandlungstage reserviert.

* Name bekannt