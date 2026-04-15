Mitte Oktober wurde der kleine Fabian aus Güstrow brutal getötet. Nun kommt heraus: Der Prozess um den Kriminalfall startet bereits diesen Monat. Die Hauptverdächtige ist Gina H. – die Ex-Freundin von Fabians Vater.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prozessstart im Mordfall Fabian (†8) am 28. April in Rostock

Angeklagte Gina H. (30) soll Fabian heimtückisch mit Messer getötet haben

Sechs Messerstiche: Verhandlung dauert voraussichtlich bis Juli 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Der Fall Fabian (†8) hat über die Grenzen Deutschlands hinaus für Schlagzeilen gesorgt. Mitte Oktober verschwand der Achtjährige und wurde vier Tage später tot an einem Tümpel aufgefunden. Das Landgericht Rostock hat nun die Anklage wegen Mordes gegen die Ex-Freundin des Vaters, Gina H. (30), zugelassen. Der Prozess startet am 28. April und findet unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt, wie deutsche Medien berichten.

«Der Angeklagten wird mit der nunmehr zugelassenen Anklage der Staatsanwaltschaft Rostock vorgeworfen, am 10.10.2025 heimtückisch und aus sonst niedrigen Beweggründen den zur Tatzeit 8-jährigen Fabian aus Güstrow getötet zu haben», zitiert «Bild» eine Gerichtssprecherin.

So soll Tat abgelaufen sein

Laut der Anklageschrift soll H. den Bub am 10. Oktober 2026 unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt haben. Dann soll sie mit ihm nach Klein-Upahl gefahren sein und ihn zum Tümpel geführt haben. Mit sechs Messerstichen in den Oberkörper soll sie Fabian dort getötet haben. Anschliessend soll sie den Körper des Jungen angezündet haben, um Spuren zu verwischen.

Der Prozess dürfte sich voraussichtlich bis in den Juli hineinziehen.