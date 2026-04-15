Darum gehts
- Prozessstart im Mordfall Fabian (†8) am 28. April in Rostock
- Angeklagte Gina H. (30) soll Fabian heimtückisch mit Messer getötet haben
- Sechs Messerstiche: Verhandlung dauert voraussichtlich bis Juli 2026
Der Fall Fabian (†8) hat über die Grenzen Deutschlands hinaus für Schlagzeilen gesorgt. Mitte Oktober verschwand der Achtjährige und wurde vier Tage später tot an einem Tümpel aufgefunden. Das Landgericht Rostock hat nun die Anklage wegen Mordes gegen die Ex-Freundin des Vaters, Gina H. (30), zugelassen. Der Prozess startet am 28. April und findet unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt, wie deutsche Medien berichten.
«Der Angeklagten wird mit der nunmehr zugelassenen Anklage der Staatsanwaltschaft Rostock vorgeworfen, am 10.10.2025 heimtückisch und aus sonst niedrigen Beweggründen den zur Tatzeit 8-jährigen Fabian aus Güstrow getötet zu haben», zitiert «Bild» eine Gerichtssprecherin.
So soll Tat abgelaufen sein
Laut der Anklageschrift soll H. den Bub am 10. Oktober 2026 unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt haben. Dann soll sie mit ihm nach Klein-Upahl gefahren sein und ihn zum Tümpel geführt haben. Mit sechs Messerstichen in den Oberkörper soll sie Fabian dort getötet haben. Anschliessend soll sie den Körper des Jungen angezündet haben, um Spuren zu verwischen.
Der Prozess dürfte sich voraussichtlich bis in den Juli hineinziehen.