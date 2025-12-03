Mitte Oktober wurde der achtjährige Fabian tot aufgefunden. Tatverdächtig ist Gina H. – die Ex-Freundin von Fabians Vater. Nun hat ein Gericht entschieden, wie es mit der 29-Jährigen weitergeht.

Gina H. (29), die Hauptverdächtige im Fall des getöteten Fabian (†8), bleibt im Gefängnis. Das gibt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock heute bekannt. Die 29-Jährige wurde am 6. November festgenommen.

Der heutige Haftprüfungstermin fand aufgrund eines Antrags des Anwaltes von H. statt. Die Begründung der Inhaftierung beruhe nur auf Indizien, meinte der Anwalt laut dem «Nordkurier».

Zeugen belasten H.

In den vergangenen Tagen hat der Fall neue Brisanz angenommen. Mehrere Zeugen gaben an, Gina H. entweder in der Nähe des Fundorts von Fabians Leiche gesehen oder von ihr dorthin geführt worden zu sein. Der Achtjährige verschwand am 10. Oktober aus der mütterlichen Wohnung. Am 14. Oktober wurde er tot in der Nähe eines Tümpels aufgefunden.

H. führte die Ermittler zur Leiche. Sie gab an, den Buben beim Spazieren gefunden zu haben. H. ist die Ex-Freundin von Fabians Vater. Sie bestreitet die Vorwürfe.