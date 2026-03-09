Fünf Monate nach dem Mord an Fabian (8) aus Güstrow erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Die Tatverdächtige, seit November 2025 in U-Haft, soll heimtückisch gehandelt haben, so die Behörde in Rostock.

Johannes Hillig Redaktor News

Gina H.* (29) sitzt seit November 2025 in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt gegen die junge Frau im Fall um den im Oktober 2025 getöteten Fabian (†8) aus Güstrow im deutschen Mecklenburg-Vorpommern.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben – «wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes», schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung vom Montag.

Sie soll unter einem Vorwand den Jungen aus den Haus gelockt haben. Weiter schreibt die Staatsanwaltschaft: «Anschliessend soll sie mit dem Jungen in ihrem Kraftfahrzeug zu einem Feldstück in der Nähe von Klein Upahl gefahren und gemeinsam mit ihm zu dem dort befindlichen, verdeckt liegenden Teich gelaufen sein. Dort soll sie den Jungen, wie von ihr alleine geplant und durchgeführt, mittels mindestens sechs Messerstichen im Bereich des Oberkörpers getötet haben. Um die Spuren der Tat zu beseitigen soll sie den Leichnam später mittels Brandbeschleuniger angezündet haben.»

Der Körper des Buben war verbrannt

Fabian verschwand am 10. Oktober aus der Wohnung seiner Mutter und kam nicht mehr nach Hause zurück. Vier Tage später wurde seine Leiche an einem Tümpel im nahen Dorf Klein Upahl entdeckt.

Der Körper des Buben war verbrannt – offenbar, um Spuren zu verwischen. Weder die Todesursache noch eine Tatwaffe konnten bisher ermittelt werden.

Gina H., die Ex-Freundin von Fabians Vater, wurde am 6. November 2025 unter dringendem Mordverdacht festgenommen. Mehrere Versuche ihres Verteidigers, die Untersuchungshaft aufheben zu lassen, scheiterten.

* Name bekannt



