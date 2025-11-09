Im Mordfall des 8-jährigen Fabian wurde die Ex-Freundin seines Vaters festgenommen. Die Anwältin der Mutter äussert sich nun über die gemischten Gefühle ihrer Mandantin und die Beziehung des Kindes zur Verdächtigen.

1/6 Im Fall des getöteten Fabian äusserte sich nun die Anwältin der Mutter.

Darum gehts Ex-Freundin des Vaters als Hauptverdächtige im Mordfall Fabian festgenommen

Gina H. war keine Unbekannte für Fabians Familie

8-jähriger Fabian verschwand am 10. Oktober, Leiche vier Tage später gefunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Festnahme im Mordfall Fabian wirft weiter Fragen auf. Verhaftet als Hauptverdächtige wurde die Ex-Freundin des Vaters. «Bild» hat mit der Anwältin von Fabians Mutter gesprochen, um mehr über die Situation zu erfahren.

Der 8-jährige Fabian verschwand am 10. Oktober spurlos. Vier Tage später wurde seine verbrannte Leiche von Gina H.*, der ehemaligen Partnerin seines Vaters, entdeckt. Die Polizei hat seitdem intensiv nach dem Täter gesucht. Am Donnerstag durchsuchten die Ermittler Gina H.s Wohnung in Reimershagen und nahmen sie am Abend als Hauptverdächtige fest.

Christine Habetha, die Strafrechtsanwältin von Fabians Mutter, erklärte gegenüber «Bild»: «Wir müssen jetzt nach der Durchsuchung erst mal die Spurenauswertung abwarten. Bisher kennen wir die Akten auch noch nicht, sie gehen uns erst Mitte der Woche zu.» Die genauen Gründe für den dringenden Tatverdacht gegen Gina H. wollte die Anwältin nicht kommentieren.

«Mischung aus Bestürzung und Entsetzen»

Die Festnahme löste bei Fabians Mutter Dorina L. gemischte Gefühle aus. Laut ihrer Anwältin reagierte sie mit «einer Mischung aus Bestürzung und Entsetzen, aber auch Erleichterung». Besonders schockierend ist die Tatsache, dass Gina H. keine Unbekannte für Fabians Familie war.

Nach weiteren Informationen war Gina H. mehrere Jahre mit Fabians Vater Mathias R. liiert und hat selbst einen Sohn in Fabians Alter. Ein Anwohner berichtete, dass Mathias R. oft in Reimershagen war und sich mit Gina H. um die Pferde kümmerte. Fabian war häufig dabei.

«Für den Kleinen war das eine Art zweites Zuhause»

Anwältin Habetha betonte: «Vor allem ist da Bestürzung darüber, dass meine Mandantin die Beschuldigte kennt. Und sie kennt sie aus einem Zusammenhang, bei dem sie sagt, dass die Beschuldigte dem Kind eigentlich zugetan war. Sonst hätte die Mutter es gar nicht veranlasst, dass sie Umgang mit dem Kind haben darf.»

Auch nach der Trennung von Fabians Vater gab es weiterhin Kontakt zu Gina H. und nach Reimershagen. Die Anwältin beschrieb die Situation: «Für den Kleinen war das eine Art zweites Zuhause. In der Nachbarschaft dort leben auch Kinder, mit denen er oft gespielt hat.»

Der Anwalt von Gina H. hat eine spätere Stellungnahme angekündigt. Bisher teilte er lediglich mit, dass offenbar nur Indizien, aber keine konkreten Beweise für eine Täterschaft seiner Mandantin vorliegen würden.

* Name bekannt