Fabians Familie und Freunde haben in einer bewegenden Trauerfeier am Mittwoch Abschied von dem einst lebensfrohen Kind genommen. Nur einen Tag später werden das Haus der Ex-Freundin des Vaters und zwei weitere Gebäude durchsucht.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren, ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» sucht Hinweise

Fabian verliess am Tattag um 10.50 Uhr sein Elternhaus

16:12 Uhr Verdächtige verhaftet – ist es die Ex-Freundin des Vaters? Oberstaatsanwalt Harald Nowack hat sich am Donnerstag zum Ermittlungsstand im Fall Fabian geäussert. Im Rahmen der Hausdurchsuchung wurde eine Frau wegen «dringendem Tatverdacht des Mordes» verhaftet. Er macht keine Angaben zu der Verhafteten. Möglicherweise handelt es sich bei der Festgenommenen um die Ex-Freundin des Vaters. Sie hatte die Leiche gefunden. Und ihr Haus wurde am Donnerstag durchsucht. Nach Polizeiangaben wurden dabei diverse Funde gemacht. Ein Fotoreporter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete etwa, wie Ermittler aus einem Wohnhaus Sportschuhe in Plastiktüten trugen. 16:13 Uhr 16:13 Uhr 33 Hinweise dank ZDF-Sendung 33 Hinweise kamen dank der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY», erklärt Oberstaatsanwalt Harald Nowack. Diese Hinweise haben nichts mit der heutigen Festnahme zu tun. Damit endet die kurze Pressekonferenz. 16:03 Uhr 16:03 Uhr Pressekonferenz mit Spannung erwartet Um 16 Uhr sollte es losgehen. Bisher gibt es aber keine Informationen von den Behörden. 15:05 Uhr 15:05 Uhr Durchbruch im Fall Fabian? Gibt es endlich einen Durchbruch im Fall Fabian? Der Bub wurde am 10. Oktober getötet und seine Leiche anschliessend angezündet. Die Umstände des Verbrechens bleiben rätselhaft. Jetzt wollen die Behörden am Nachmittag um 16 Uhr informieren. Blick wird die Pressekonferenz an dieser Stelle live tickern. Oberstaatsanwalt Harald Nowack, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, wird sprechen. Zuvor lief eine grosse Durchsuchungsaktion mit 120 Einsatzkräften im Haus der Ex-Freundin von Fabians Vater, im Haus eines Nachbarn und in einem weiteren Objekt. Nach Polizeiangaben wurden dabei diverse Funde gemacht. Ende des Livetickers

Der unfassbare Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow erschüttert Menschen auch ausserhalb Deutschlands. Der Bub wurde am 10. Oktober getötet und seine Leiche anschliessend angezündet. Die Umstände des Verbrechens bleiben rätselhaft. Um 6 Uhr am Donnerstagmorgen begann eine Polizei-Aktion, die Licht ins Dunkel bringen könnte.

Wie «Bild» und «Nordkurier» berichten, läuft aktuell eine Durchsuchung mit 120 Einsatzkräften im Haus der Ex-Freundin von Fabians Vater, im Haus eines Nachbarn und in einem weiteren Objekt. Nach Polizeiangaben wurden dabei diverse Funde gemacht. Ein Fotoreporter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete etwa, wie Ermittler aus einem Wohnhaus Sportschuhe in Plastiktüten trugen.

Das Haus der Ex-Freundin befindet sich in Reimershagen, rund 12,5 Kilometer vom Fundort der Leiche in Klein Upahl entfernt. Laut dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) sind auch Spürhunde im Einsatz. Das Gebäude war bereits einmal mit hohem Aufwand durchsucht worden.

Bislang keine Festnahme

RTL berichtete, dass auch das Auto von Gina H.* untersucht wird. Der Geländewagen wurde abgeschleppt. Am Nachmittag wollen sich Polizei und Staatsanwaltschaft zu den neuesten Entwicklungen äussern.

Die Ex-Freundin des Vaters hatte die Leiche gefunden. Es gebe aber keine Festnahme eines oder einer möglichen Tatverdächtigen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Rostock auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

In einer bewegenden Trauerfeier nahm die Familie am Mittwoch Abschied von Fabian. Auf seinem Sarg stand die herzzerreissende Botschaft seiner Mutter: «Meine kleine Pummelbacke, mein Sonnenschein, du bist nun an einem besseren Ort.»

Fabian war laut seinem Mami ein lebensfroher Bub, der Fussball, Autos und Traktoren liebte. Er spielte gerne mit Kollegen an der Playstation und träumte von einem neuen Baumhaus. Die Cousine der Mutter brachte ihn oft im BMW-Coupé zur Schule – ein besonderes Highlight für den Achtjährigen.

Neues Zeugen-Foto aufgetaucht

Um weitere Hinweise zu erhalten, wurde der Fall am Mittwoch in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» vorgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass Fabian am Tattag um 10.50 Uhr sein Elternhaus verliess und möglicherweise von einem Erwachsenen begleitet wurde.

Kriminalhauptkommissar Frank Focke erklärte im TV: «Wir gehen von einem Transport in einem PKW aus, da sich der Fundort weit weg von Fabians Zuhause befindet.» Ein neues Zeugen-Foto des Tümpels, an dem Fabians Leichnam gefunden wurde, könnte wichtige Hinweise liefern. Es wurde laut Staatsanwaltschaft von einer Zeugin im Zeitraum von 11 bis 15 Uhr aufgenommen. Darauf zu sehen ist ein kleines Feuer.

«Vielversprechende Hinweise»

«Zu diesem Zeitpunkt waren fünf Personen dort als Wanderer bzw. Spaziergänger unterwegs, die als Zeugen gesucht werden und bisher nicht identifiziert werden konnten», sagte Staatsanwaltschaftssprecher Harald Nowack «Bild». Die Spaziergänger machten in der Region wohl Ferien. Der Hinweis auf die weiteren möglichen Zeugen kam ebenfalls von einer Hinweisgeberin.

Ermittler Focke sprach bereits während der Sendung von «vielversprechenden Hinweisen», die eingegangen seien. Mehr Details nannte er nicht.

* Name bekannt