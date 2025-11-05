Im Fall des getöteten Fabian (†8) kommt Bewegung in den Fall. Die Ermittler rollen den Fall in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» auf und geben neue Details bekannt.

Leichnam des ermordeten Jungen wurde vermutlich zur Spurenverschleierung verbrannt

Fabian wurde am 10. Oktober getötet, sein Körper vier Tage später gefunden

Im Fall des getöteten Fabian (†8) aus Güstrow im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wollen sich die Ermittler über die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» an die Öffentlichkeit wenden.

Dabei sollten am Mittwochabend detaillierte Ermittlungsergebnisse präsentiert werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Rostock mit.

Fabian am Tag seines Verschwindens getötet

Nach Angaben der Polizei wurde versucht, den Leichnam des ermordeten Bubs vermutlich zur Verschleierung der Spurenlage zu verbrennen. Die Polizei nannte als Zeitfenster den 10. Oktober zwischen 11 und 15 Uhr. Schliesslich wurde die Leiche in der Nähe eines Tümpels bei einem Waldstück abgelegt.

Sie bat Zeugen, die sich in der Zeit in Klein Upahl befanden, Hinweise zu möglichen Beobachtungen zu geben.

Der Junge wurde laut Polizei bereits am Tag seines Verschwindens am 10. Oktober getötet. Sein Leichnam wurde vier Tage später in einem Waldstück in Klein Upahl, zehn Kilometer südwestlich von Güstrow, entdeckt.