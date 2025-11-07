Die Staatsanwaltschaft verkündete am Donnerstag einen Durchbruch im Rätsel-Fall Fabian. Eine Frau wurde wegen Mordverdachts festgenommen. Es soll sich dabei um die Ex-Freundin von Fabians Vater handeln. Hatte sie ein Motiv?

1/6 Im Fall des getöteten Fabian kam es am Donnerstag zu einer Festnahme. Foto: Polizeipräsidium Rostock

Darum gehts Fabian wurde getötet, Ex-Freundin des Vaters unter Mordverdacht verhaftet

Gina H. fand Fabians Leiche, beteuerte ihre Unschuld gegenüber Ermittlern

120 Polizisten durchsuchten Gina H.s Haus, drei Fahrzeuge wurden beschlagnahmt

Johannes Hillig Redaktor News

Fabian wurde nur acht Jahre alt. Er wurde getötet. So viel ist klar. Doch wieso musste der kleine Junge aus Güstrow (D) sterben?

Fabian war am 10. Oktober zuletzt gesehen worden, als er sein Elternhaus verliess. Vier Tage später wurde er tot neben einem Tümpel gefunden. Die Behörden ermittelten auf Hochtouren. Doch der Tod von Fabian schien ein Rätsel. Dann gab Oberstaatsanwalt Harald Nowack am Donnerstag bekannt: Eine Frau wurde verhaftet. Der Grund: Mordverdacht!

Es soll sich dabei um Gina H.* (29) handeln. Sie ist die Ex-Freundin von Fabians Vater. Das berichten «Bild», RTL und Focus.

«Ich verstehe gar nicht, wieso ich jetzt im Fokus bin»

Bevor Oberstaatsanwalt Harald Nowack die Festnahme bekanntgegeben hatte, durchsuchten 120 Polizisten der Rostocker Kriminalpolizei, des Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern und der Bundespolizei das Haus, in dem Gina H. lebt. Neben mehreren Gegenständen wurden drei Fahrzeuge beschlagnahmt.

Der Vater von Fabian und Gina H. hatten sich erst vor kurzem getrennt. Im Fall des toten Jungen nahm sie gleich zu Beginn eine besondere Rolle ein. Denn: Sie hatte Fabians Leiche vier Tage nach seinem Verschwinden bei einem Spaziergang gefunden, wie sie gegenüber der Polizei angab.

Der Fund sei ein Zufall gewesen. Dass sie deswegen von den Ermittlern befragt wurde, verstand Gina H. nicht. «Ich verstehe gar nicht, wieso ich jetzt im Fokus bin. Ich habe bei der Polizei mein Handy abgegeben, mein Auto wurde untersucht, ich hab alles freiwillig gemacht und kooperiert. Das würde ich wohl nicht machen, wenn ich etwas damit zu tun hätte», sagte sie Mitte Oktober zu RTL. Und sie erklärte: «Ich habe ihn geliebt wie mein eigenes Kind und hätte dem kleinen Mann niemals etwas angetan.»

«Alleinerziehende Mama von einem tollen Sohn»

Die Mutter von Fabian hatte trotzdem ihre Zweifel. Sie war skeptisch, was die Rolle der Ex-Freundin betrifft. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da rein zufällig spazieren war – warum dort. Sie hat doch einen Wald vor der Tür», sagte Fabians Mutter zu RTL. Und: «Da stimmt doch was nicht.»

Gina H. hat ebenfalls einen Sohn. Er soll ein Jahr jünger sein als Fabian. Die beiden Jungs sollen laut «Bild» oft zusammen gespielt haben. Gina H. bezeichnet sich selbst im Internet als «alleinerziehende Mama von einem tollen Sohn». Und sie liebt Pferd. Sie wohnt nicht nur direkt in der Nähe einer Pferdekoppel, sondern ist auch Springreiterin.

Mit Fabians Vater soll es immer wieder Streit gegeben haben. «Sie und ihr Ex haben sich immer total angekeift, wenn sie da mit den Pferden unterwegs waren», sagt ein Anwohner zu «Bild». Schliesslich folgte die Trennung. Er soll die Beziehung beendet haben. Das Ganze soll Gina H. belastet haben.

* Name bekannt