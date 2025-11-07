Im Fall des ermordeten Fabian (8) wurde am Donnerstag die Ex-Freundin des Vaters verhaftet. Ihr Anwalt beschreibt, wie es der 29-Jährigen momentan geht.

Der kleine Fabian wurde am 10. Oktober getötet.

Darum gehts Tatverdächtige im Fall Fabian festgenommen. Ex-Freundin des Vaters unter Verdacht

Anwalt berichtet: Beschuldigte ist erschüttert und in Tränen ausgebrochen

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist ein Fall der weit über Norddeutschland hinaus schockiert. Am 10. Oktober wurde der kleine Fabian (†8) aus Güstrow brutal getötet. Nach vier Wochen vermeldete die Polizei am Donnerstag endlich einen Durchbruch: Eine Frau wurde festgenommen. Sie ist dringend tatverdächtig, Fabian ermordet zu haben. Bei der Festgenommenen handelt es sich um Gina H.* (29). Die junge Frau ist die Ex-Freundin von Fabians Vater und selbst Mutter. Die Festnahme ist für viele ein Schock.

Nun hat der Pflichtverteidiger der Tatverdächtigen mit RTL über die neusten Entwicklungen im Fall gesprochen. Andreas Ohm (53) erzählt, dass es seiner Mandantin momentan nicht gut geht.

«Man ist erschüttert»

Von der Festnahme sei sie sehr überrascht gewesen: «Natürlich ist sie sehr mitgenommen, weil damit hat sie nicht gerechnet», beschreibt Ohm die Verfassung der Verhafteten. «Es ist kein Geheimnis: Wenn man festgenommen wird, ist man erschüttert. Natürlich ist die Beschuldigte dabei in Tränen ausgebrochen und war sichtlich erschüttert, hat gezittert.»

Auch die Grosseltern sind geschockt. H. lebte mit ihnen und ihrem Sohn in einem Haushalt. «Sie sind sehr betroffen von der Festnahme.»

Viele dürften sich fragen: Was passiert jetzt mit H.s eigenem Kind? Schliesslich ist ihr Sohn gerade einmal sieben Jahre alt.

Jetzt geht es an die Akteneinsicht

«Meines Wissens nach ist ihr Sohn gestern der Familienhilfe und der Jugendhilfe vom Landkreis Rostock übergeben worden. Wie es da weitergeht, wird sicherlich das Familiengericht hier in Güstrow zu klären haben», führt Ohm aus.

Als Nächstes möchte Ohm die Akten einsehen. «Mir sind die Vorwürfe erst gestern in schriftlicher Form bekannt gegeben worden. Ich kann sie im Moment nicht überprüfen. Aus meiner Sicht handelt es sich hierbei grösstenteils um Indizien.»

H. macht derzeit keine Angaben mehr, wie ihr Anwalt verrät. Die Deutsche hatte sich erst im August von Fabians Vater getrennt. Aktuell werden keine weiteren Details zur Verhafteten genannt.

* Name bekannt