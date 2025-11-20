DE
Es geht um ein Fahrzeug
Neuer Zeugenaufruf im Fall Fabian (†8)

Im Fall des getöteten Knaben aus dem deutschen Güstrow hat die Polizei einen neuen Zeugenaufruf gestartet. Es geht um ein auffälliges Auto.
Die Polizei ermittelt noch immer im Fall Fabian.
Foto: Jens Büttner/dpa

Darum gehts

  • Polizei sucht Hinweise zu orangefarbenem Pickup im Fall Fabian
  • Ex-Freundin von Fabians Vater, Gina H., gilt als tatverdächtig
  • Fabians Leiche wurde am 14. Oktober, vier Tage nach Verschwinden, gefunden
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Vor sechs Wochen wurde Fabian (†8) in der Nähe der deutschen Stadt Güstrow getötet. Nun hat die Polizei einen neuen Zeugenaufruf gestartet. Die Behörden erhoffen sich Hinweise auf einen auffälligen, orangefarbenen Pickup. 

Das Auto soll am Tag des Verschwindens von Fabian in Güstrow und Umgebung unterwegs gewesen sein. Das teilte die Polizei in Rostock laut RTL am Donnerstag mit. Das Auto war bereits vor zwei Wochen von der Polizei beschlagnahmt worden.

Gina H. sitzt seit Tagen in U-Haft

In dem Zeugenaufruf wendet sich die Polizei insbesondere an Autofahrer, deren Fahrzeuge über verbaute Aussenkameras verfügen und am 10. Oktober in der Gegend waren. Auch die Insassen eines Regionalbusses sollen sich melden.

Am 14. Oktober, vier Tage nach seinem Verschwinden, war Fabians Leiche gefunden worden. Der Leichnam des Knaben soll verbrannt worden sein. Am 6. November wurde Gina H., die Ex-Freundin von Fabians Vater, festgenommen. Sie gilt als dringend tatverdächtig und sitzt seitdem in U-Haft.

