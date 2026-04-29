USA geben limitierte Pässe mit Trumps Gesicht heraus

Im Jahr 2026 feiern die USA ihren 250. Jahrestag. Zu diesem Ereignis will das Land eine limitierte Reihe von Reisepässen veröffentlichen. Darin abgebildet ist unter anderem der aktuelle Präsident Donald Trump.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ab Sommer 2026 zeigt ein limitierter US-Reisepass Donald Trumps Gesicht im Einband

Der Pass ist nur in der US-Hauptstadt Washington erhältlich

Details wie Menge und Veröffentlichungsdatum sind noch unklar

Mattia Jutzeler Redaktor News

Donald Trump schaut ernst und mit hochgezogener Augenbraue in die Kamera. Hinter ihm ist die Unabhängigkeitserklärung der USA vom 4. Juli 1776 abgebildet. Unter seinem Gesicht prangt Trumps eigene Unterschrift, natürlich in Gold illustriert.

Diese Darstellung wird ab dem Sommer 2026 in einer limitierten Reihe von US-Reisepässen zu sehen sein. Das gibt das Aussenministerium des Landes auf der Plattform X bekannt. Der Trump-Pass kann allerdings ausschliesslich bei der Passbehörde in der Hauptstadt Washington bezogen werden, sagt ein Mitarbeiter der Behörde gegenüber CNN. Wann genau das offizielle Dokument veröffentlicht wird und wie viele Pässe herausgegeben werden, sei noch nicht bekannt.

Trump im Innern des Passes

«Diese Pässe werden mit individuellen Grafiken und verbesserter Bildqualität versehen sein, gleichzeitig aber die gleichen Sicherheitsmerkmale beibehalten», erklärt der Sprecher des Aussenministeriums, Tommy Pigott. Trumps Gesicht soll auf der Innenseite des Einbands zu sehen sein.

Neben der Abbildung des aktuellen US-Präsidenten sind im limitierten US-Pass weitere patriotische Illustrationen zu finden, etwa eine Abbildung der Staatsgründer bei der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung.

Trumps Fans und Unterstützer bilden das Gesicht ihres Lieblingspräsidenten seit Jahren auf mehr oder minder skurrilen Gegenständen ab. Es ist allerdings auch nicht das erste Mal, dass er auf einem offiziellen Dokument auftaucht. Blick hat einige Beispiele zusammengetragen.

Kontroverse Jahreskarte für Nationalparks

Auch das US-Innenministerium wollte Trump zum 250. Jahrestag der USA auf einem Dokument verewigen. Ab dem 1. Januar 2026 prangt sein Gesicht auf einigen Jahreskarten des amerikanischen Nationalparks. Normalerweise sind auf den Karten Fotos schöner Landschaften oder spezieller Tiere abgebildet.

Bei vielen Fans der amerikanischen Nationalparks kam diese Änderung gar nicht gut an. Eine Umweltorganisation verklagte die Regierung laut CNN sogar, um die Trump-Karte zu verhindern. Andere verdeckten Trumps Gesicht etwa mit einer speziellen Hülle oder Stickern. Letzteres hat allerdings Folgen. Wie der Radiosender NPR berichtete, gelten Jahreskarten, die etwa mit Stickern «beschädigt» wurden, als ungültig.

Trump auf Geld

Auch eine Gedenkmünze aus Gold zum 250. Jahrestag der USA soll eine Abbildung von Donald Trump zeigen, wie er mit geballten Fäusten an seinem Pult steht. Die Darstellung der 24-Karat-Goldmünze wurde im März von der US-Kommission für Bildende Künste genehmigt, wie unter anderem die BBC berichtete.

Diese Kommission prüft momentan sogar eine offizielle 1-Dollar-Münze mit dem Gesicht des aktuellen US-Präsidenten. Eine solche Münze würde aber aktuell gegen das Gesetz verstossen. Lebende Präsidenten dürfen in den USA nicht auf Geld abgebildet werden.

Skurrile Fanartikel

Ansonsten verkauft Trump selbst natürlich jede Menge Fanartikel. In seinem offiziellen Onlineshop gibt es neben Trump-Pullovern, Trump-Tassen und Trump-Socken noch deutlich skurrilere Gegenstände zu kaufen.