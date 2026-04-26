Trump treibt Teheran in die Enge. Nicht nur neue Militärschläge drohen. Ohne Friedensplan wächst der Druck auf Irans Ölindustrie: Exporte stocken, Tanks laufen voll. Müssen Felder stillgelegt werden, drohen langfristige Schäden. Jetzt sucht Teheran Hilfe bei Putin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran drohen Ölbohrschäden durch US-Seeblockade, Dringlichkeit für Abkommen mit USA

Teherans Aussenminister verhandelt am Montag in Moskau mit Putin über mögliche Hilfe

Iran benötigt Plan B, Russland bietet wohl diplomatische Unterstützung, aber keine Militärhilfe War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Iran ist im Wettlauf gegen die Zeit, während US-Präsident Donald Trump (79) auf diese Zeit spielt: Die US-Seeblockade schnürt das schon stark sanktionierte Land vom Welthandel ab. Iran ist nicht nur erhöhtem Druck auf Ölexporte ausgesetzt. Speicherkapazitäten sind bald voll. Müssen Bohrlöcher stillgelegt werden, drohen massive Schäden.

Bei erzwungener Stilllegung ändert sich der Druck in Reservoiren. Besonders kritisch sind chemische und physikalische Prozesse, die Poren verstopfen, die Förderleistung fällt dauerhaft. Der Wiederanlauf mit Reinigung und Druckaufbau dauert Monate und kostet Milliarden. Vor diesem Szenario steht der Iran, wenn es nicht schnell zum Handschlag mit den USA kommt.

Moskau-Reise in letzter Minute

Vor diesem Hintergrund, nach zwei Blitzbesuchen in Pakistan, wird der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi (63) am Montag in Moskau erwartet – wo Teheran in letzter Minute Hilfe sucht.

Araghtschi wird Berichten zufolge mit Wladimir Putin (73) verhandeln. Teheran braucht dringend einen Plan B. Der vom Kreml bestätigte Besuch werde die «aktuelle Situation im Nahen Osten erörtern», meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass nüchtern.

Schaut Putin nur zu?

Der Besuch soll die bilaterale Front gegen die USA stärken. Als Nachbarn verfolgen sie gemeinsame Interessen, und zusammen mit China legte Russland unlängst das Uno-Veto gegen die US-Resolution zur Strasse von Hormus ein.

Araghtschi will Berichten zufolge ein Verteidigungsabkommen prüfen, falls alles scheitert. Der durch die eigene Kriegsfront geforderte Putin dürfte bei scharfen Worten gegen die US-Angriffe bleiben, ohne konkrete Militärhilfe.

Die USA machen auch dem Kreml-Kriegspräsidenten das Leben schwerer. Putin kann Teheran diplomatisch stützen – militärisch bleibt Moskau aussen vor.