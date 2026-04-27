Cole Allen hat am Samstag in Washington versucht, Regierungsmitglieder zu töten. Darunter auch US-Präsident Trump. Ein rätselhafter Post aus 2023 über seinen Namen löst jetzt wilde Zeitreise-Theorien aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cole Allen (31) stürmt schwer bewaffnet Dinner in Washington, wird festgenommen

Mysteriöser Post von 2023 mit seinem Namen entfacht Zeitreise-Spekulationen

Über 50 Mio. Aufrufe: Verschwörungstheorien, aber viele Fragen bleiben offen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Er konnte schnell gefasst werden – seinen blutigen Plan konnte Cole Allen (31) nicht in die Tat umsetzen. Kurz nachdem er schwer bewaffnet das White House Correspondents' Dinner in Washington gestürmt hatte, wurde er gestoppt und festgenommen.

Beim versuchten Anschlag wurde ein Agent getroffen und verletzt. US-Präsident Donald Trump (79), seine Frau Melania Trump (56) und weitere hochkarätige Gäste blieben unverletzt.

Die Ermittlungen zum Vorfall laufen auf Hochtouren – auch im Internet. Und momentan sorgt eine wilde Verschwörungstheorie für Wirbel. Es geht um Zeitreisen. Anstoss dafür ist ein mysteriöser Beitrag auf der Plattform X. Er stammt aus dem Jahr 2023 und enthält einzig und allein den Namen «Cole Allen».

Verweis auf Time Machine Organization und Trump-Anschlag 2024

Gepostet wurde er am 22. Dezember 2023 von einem gewissen Henry Martinez. Damals hatte ihm niemand Beachtung geschenkt. Inzwischen hat der Post über 50 Millionen Aufrufe.

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Zufall? Vielleicht. Es wird aber noch rätselhafter, wenn man sich das Profil von Henry Martinez anschaut. Genauer gesagt: das Titelbild. Hier wollen Verschwörungstheoretiker den nächsten Beweis für Zeitreisen gefunden haben. Auf den ersten Blick sieht es wie ein krudes, vermischtes Farbdurcheinander aus. Legt man aber das ikonische Bild von Donald Trump, wie er mit blutigem Ohr am 13. Juli 2024 die Faust in die Höhe reckt, übereinander, soll es eine unheimliche Übereinstimmung geben.

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Das Foto entstand Sekunden nach dem Anschlag auf ihn. Das Bild stammt von der Webseite der «Time Machine Organization». Dabei handelt es sich um eine internationale Allianz mit Sitz in Wien, die das riesige kulturelle Erbe Europas durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz in ein interaktives Informationssystem verwandelt. Also nix mit Zeitreisen. Das Bild stammt von einem Beitrag vom 5. Mai 2022. Es ging dabei um eine «Studie zur Qualität bei der 3D-Digitalisierung des materiellen Kulturerbes».

Hinweis von vermisstem Nasa-Wissenschaftler aus der Zukunft?

Zum Schluss wird auch noch der Name Henry Martinez als Beweis herangeführt. Denn der Account soll einem vermissten Nasa-Wissenschaftler gehören. Der ganze Post sei ein Hinweis aus der Zukunft.

Tatsächlich werden in den USA gerade mehrere Wissenschaftler vermisst. Daraus leiten Verschwörungstheoretiker ab, dass sie das Zeitreisen entdeckt haben könnten. Allerdings ist unklar, wer tatsächlich hinter dem X-Account steckt. Viele Fragen bleiben offen. Idealer Nährboden für Verschwörungstheorien. Am Ende sind es wilde Spekulationen.

Der Journalist David Puente vermutet hinter dem X-Account einen gezielten Scherz, um zu verwirren. Oder um es in der Internetsprache zu sagen: um zu trollen. Und Puente erklärt auch genau, wie einfach das geht. Es sind sechs Schritte.

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Ein Konto erstellen Das Profil auf privat mit versteckten Beiträgen stellen Beiträge mit Namen oder Ereignissen schreiben (z. B. das Datum des Todes des Papstes) Wenn das Ereignis eintritt, alles andere löschen und nur den passenden stehen lassen Das Profil öffentlich machen. Das Profil geht viral und gewinnt Follower

Zum Beweis schickt er Screenshots von weiteren Accounts, die identisch mit dem Henry-Martinez-Profil wirken. Frosch-Profilbild, buntes Header-Foto und ein Beitrag mit einem willkürlich gewählten Namen einer berühmten Person aus der Politik. In einem Fall etwa derjenige von Gavin Newsom (58), dem Gouverneur von Kalifornien.