US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania wurden beim Korrespondenten-Dinner des Weissen Hauses evakuiert. Gäste suchten Schutz unter den Tischen. Der mutmassliche Schütze befindet sich in Gewahrsam.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump und Melania bei Weissen-Haus-Dinner evakuiert

Während des Dinners fielen Schüsse

Gäste suchten Schutz, Videoaufnahmen zeigen Panik am Veranstaltungsort

Secret Service nimmt mutmasslichen Täter in Gewahrsam War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Ein weiterer Attentatsversuch auf Donald Trump (79): Der US-Präsident und First Lady Melania (55) wurden aus dem Korrespondenten-Dinner des Weissen Hauses eskortiert.

Ein Mann, der in der Lobby des Washington Hilton Hotels Schüsse abgefeuert hatte, wurde vom Secret Service «neutralisiert», wie US-Medien berichten. Die Person habe laut US-Medien versucht, mit einer Waffe die Sicherheitskontrolle zu passieren, wurde jedoch vom Secret Service vor dem Betreten des Ballsaals gestoppt. Laut Fox News wurde ein Agent in seiner Schutzweste getroffen, als der Schütze das Feuer eröffnete.

Der Täter sei überwältigt und vom Tatort entfernt worden. Erst hatten Medien gemeldet, der Mann sei von Sicherheitskräften erschossen worden. Zur Identität des Verhafteten liegen noch keine Details vor. Trump, Vizepräsident J. D. Vance (41) und eingeladene Kabinettsmitglieder seien alle in Sicherheit, hiess es aus Sicherheitkreisen.

«Lasst die Show weitergehen»

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sich Gäste der Veranstaltung um ihre Tische herum duckten und Schutz suchten.

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Es wird erwartet, dass der Anlass fortgeführt wird. «Lasst die Show weitergehen», schrieb Trump nach dem Vorfall auf Truth Social.

Die Sicherheitskräfte hätten «hervorragende Arbeit geleistet», so Trump. «Sie handelten schnell und mutig. Der Schütze wurde gefasst.»

Ungeachtet dessen, so Trump, werde der Abend «ganz anders verlaufen als geplant. Wir werden ihn schlichtweg wiederholen müssen.» Womit Trump andeutete, dass er und Melania wohl nicht ans Dinner zurückkehren werden. Medienberichten zufolge soll der Anlass in einem Monat neu über die Bühne gehen.