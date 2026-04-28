König Charles bauchpinselt den US-Kongress

So war die Rede von Charles

Mit tosendem Applaus wurde König Charles im US-Kongress begrüsst. Charles ist erst der zweite britische Monarch überhaupt, der vor beiden Kammern des Kongresses sprechen durfte.

Wofür der König diese Gelegenheit nutzte? Zum Bauchpinseln. Zündstoff gab es so gut wie keinen. Stattdessen lobt Charles die US-Regierung und das Bündnis zwischen der USA und Grossbritannien. Ausserdem macht er eine klare Aussage in Zeiten von Krieg in Europa und im Nahen Osten: «Gewalttaten werden niemals Erfolg haben.»

Hier und da baut der König einen witzigen Gag ein. So scherzt er: «Wie Sie vielleicht wissen, pflegen wir bei meinen Reden im Parlament in Westminster noch immer eine alte Tradition und nehmen ein Parlamentsmitglied gewissermassen als ‹Geisel›, indem wir es im Buckingham Palace behalten, bis ich wohlbehalten zurückgekehrt bin.»