Im Fürstentum Liechtenstein kam es vor einigen Tagen zu einer wüsten Auseinandersetzung. In einem Video ist zu sehen, wie ein jüngerer Mann brutal auf einen älteren einprügelt.

«Warum hilft hier niemand?» und «Wie feige, so auf einen alten Mann einzudreschen», sind nur einige der Kommentare zu dem Video, dass bereits seit einigen Tagen auf Social Media seine Kreise dreht.

Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie mehrere Autos im Au-Kreisel in Vaduz stillstehen und ein junger Mann wütend auf ein silbergraues Auto zugeht. Aus dem besagten Fahrzeug steigt ein älterer Herr aus und geht auf den Mann zu, scheint mit der linken Hand zu einer Schelle ausholen zu wollen und wird sogleich niedergestreckt.

Der junge Mann schlägt immer wieder und voller Kraft auf seinen Kontrahenten ein. Eine Frau, womöglich die Partnerin des jungen Mannes, versucht diesen mit aller Kraft zurückzuhalten. Auch als der ältere Herr nach hinten taumelt, zu Boden fällt und sich noch auf der Motorhaube eines weiteren Autos abstützt, lässt der Schläger nicht von seinem Opfer ab.

Nach Auffahrunfall eskalierte es

Er traktiert den Mann immer wieder von oben mit Fäusten und versucht auch noch, nach diesem zu treten. Dass die Frau den Mann schlussendlich doch noch wegziehen kann, scheint Schlimmeres verhindert zu haben.

In einer Medienmitteilung schreibt die Landespolizei Liechtenstein, dass das Video im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall von letzter Woche steht. «Am späteren Sonntagnachmittag (11.10.2026) ereignete sich im Aukreisel ein Auffahrunfall. In weiterer Folge kam es zwischen den Unfallbeteiligten zu dieser körperlichen Auseinandersetzung. Eine Person wurde dabei verletzt und die Landespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen», heisst es in der Mitteilung.