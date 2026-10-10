Am Freitagabend ist es in Muri bei Bern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fussgänger gekommen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag um 22 Uhr, die Meldung über einen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fussgänger auf der Thunstrasse in Muri bei Bern erhalten.

Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Autolenkerin vom Kreisverkehr bei der Autobahnausfahrt herkommend auf der Thunstrasse in Richtung Bern unterwegs. Auf Höhe der Liegenschaft Nummer 209 kam es im Bereich eines Fussgängerstreifens aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem Fussgänger.

Dieser wurde dabei schwer verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Verkehr wurde während den Unfallarbeiten für rund drei Stunden wechselseitig geführt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gang.