In Eiken in Kanton Aargau ist am Mittwoch ein 59-jähriger Mann gestorben. Er wurde auf seinem Töff von einem Auto frontal erfasst.

Angela Rosser Journalistin News

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Hauptstrasse in Eiken im Kanton Aargau zu einem tragischen Unfall. Wie BRK-News berichtet, ist ein 59-jähriger Töfffahrer dabei ums Leben gekommen.

Wie der Kommunikationschef der Kantonspolizei Aargau, Dominic Zimmerli, erklärt, ging gegen 14.50 Uhr am Nachmittag die Meldung über den verheerenden Unfall ein. «Es hiess, dass ein Töfffahrer am Boden liege und nicht mehr ansprechbar sei», so Zimmerli.

Mann (†59) stirbt noch vor Ort

Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, begannen diese sofort mit der Reanimation – jedoch erfolglos. Der Mann (†59) starb noch am Unfallort.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Autofahrer (30), der Richtung Eiken unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn gekommen ist, dort mit einem Auto kollidierte und dann frontal in den Töff des 59-jährigen Mannes krachte.

Auslöser noch unklar

Neben der Kantonspolizei standen auch mehrere Polizisten der Regionalpolizeien im Einsatz, wie auch die Ambulanz, Feuerwehr und ein Rega-Helikopter. Vor Ort sind nun Fachpersonen, um die Situation fotografisch festzuhalten.

Weiter wurden Ermittlungen eingeleitet, um zu klären, wie es zu diesem schlimmen Unfall hat kommen können und was der Auslöser dafür war, dass der Autofahrer überhaupt auf die Gegenfahrbahn gekommen ist.