In der Nacht auf Sonntag kam es auf der A4 kurz nach der Autobahnbrücke bei Meierskappel zu einem schweren Unfall. Eine Frau starb.

Angela Rosser Journalistin News

Eine Autofahrerin ist am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 04.00 Uhr, mit ihrem Fahrzeug von der Strasse abgekommen und in einen Wildzaun geprallt. Der Unfall passierte auf der Autobahn A4. Die Frau fuhr von Rotkreuz kommend Richtung Schwyz.

Laut der Zuger Polizei kam sie unmittelbar nach der Autobahnbrücke bei Meierskappel von der Strasse ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Unfallursache unklar

Die Lenkerin, die alleine unterwegs war, wurde so schwer verletzt, so dass sie beim Aufprall aus dem Wagen geschleudert wurde. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Ersthelfer und den Rettungsdienst verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Unfallursache ist bisher unklar. Spezialisten der Verkehrspolizei, ein Drohnenpilot sowie der kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei wurden zur Spurensicherung aufgeboten. Das Fahrzeug wurde von der Staatsanwaltschaft sichergestellt.