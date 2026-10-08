Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der A13 bei Salez lebensbedrohlich verletzt worden. Er kam Richtung St. Margrethen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde mit der Rega ins Spital geflogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bei Salez verunfallte ein 24-Jähriger auf der A13

Er prallte in den Wildschutzzaun; es entstand hoher Schaden

Rega flog ihn in Lebensgefahr ins Spital; es gab kurze Sperren

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kurz nach 16 Uhr am Mittwochnachmittag erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung von einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A13. Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Autobahn A13 in Richtung St. Margrethen. Auf Höhe von Salez geriet er vom Normalstreifen nach rechts über den Pannenstreifen, überquerte die Grünfläche und prallte gegen den Wildschutzzaun.

Dabei überschlug sich das Auto und kam in der Wiese zum Stillstand, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Durch den Unfall wurde der 24-Jährige lebensbedrohlich verletzt. Er wurde durch die Rettungskräfte medizinisch versorgt und mit der Rega ins Spital geflogen. Am Auto sowie an der Autobahninfrastruktur entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Für die Unfallaufnahme und die Räumungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Für rund eine halbe Stunde wurde der Autobahnabschnitt und die Autobahneinfahrt Haag, Richtung St. Margrethen, gesperrt. In diesem Zusammenhang war die Strassenrettung der zuständigen Feuerwehr im Einsatz.