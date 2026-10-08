Am Mittwoch verlor ein Töfffahrer auf der Route des Ormonts, die Aigle mit Le Sépey verbindet, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er verunfallte und wurde schwer verletzt. Im Spital erlag er seinen Verletzungen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Mittwoch gegen 14.10 Uhr war der Töfffahrer auf der Route des Ormonts von Aigle VD aus in Richtung Sépey VD unterwegs. Aus noch unklaren Gründen verlor er die Kontrolle über seinen Töff. Dieser kippte und der Töfffahrer prallte anschliessend gegen eine Leitplanke. Der Töfffahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Vor Ort leisteten die Rettungskräfte Erste Hilfe.

Sein Zustand war lebensbedrohlich, und er wurde per Helikopter ins CHUV geflogen. Trotz der medizinischen Versorgung erlag er im Spital den Folgen seiner Verletzungen. Es handelt sich um einen 33-jährigen Schweizer Staatsbürger, der in der Region wohnte.

Rega-Helikopter im Einsatz

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und der diensthabende Staatsanwalt leitete ein Strafverfahren ein. Er hat die Spezialisten der Verkehrseinheit der Waadtländer Gendarmerie mit den Ermittlungen beauftragt.

Im Einsatz standen eine Streife der Gendarmerie, zwei Streifen der Polizei des Chablais, Spezialisten der Verkehrseinheit, ein Rettungswagen und ein Rega-Helikopter.