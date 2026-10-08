Am Mittwoch verliert ein Autofahrer zwischen Montricher und L'Isle die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er verstirbt noch an der Unfalllstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Mittwoch starb ein Autofahrer bei Montricher-L'Isle.

Er verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Baum.

Die Polizei sucht Zeugen: ein Jogger könnte helfen.

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch, gegen 19:20 Uhr, hat sich auf der Route de la Renardière in Richtung L'Isle ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer verlor in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein in Frankreich zugelassenes Fahrzeug.

Er geriet nach links und prallte gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Die Rettungskräfte vor Ort konnten lediglich den Tod des Fahrers bestätigen, dessen Identität noch nicht geklärt ist. Er war laut einer Medienmitteilung allein im Fahrzeug.

Was sah der Jogger kurz vor dem Unfall?

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und die diensthabende Staatsanwältin leitete ein Strafverfahren ein. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer Informationen zu diesem Unfall hat, wird gebeten, die Nummer 021 343 15 10 anzurufen oder sich an die nächstgelegene Polizeistation zu wenden. Laut der Polizei hat ein Jogger den Fahrer kurz vor dem Unfall gesehen und kann möglicherweise weitere Informationen liefern.