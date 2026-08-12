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«Wir haben einen Plan»
Mit dieser Aussage zu Kriegsende lässt Selenski aufhorchen

Wolodimir Selenski erklärte am Mittwoch, die Ukraine habe mit Partnern einen Plan für das Kriegsende geschmiedet. Wie der Frieden laut dem ukrainischen Staatschef gelingen soll.
Publiziert: 20:11 Uhr
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Aktualisiert: 20:15 Uhr
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Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat einen Plan zur Beendigung des Krieges.
Foto: IMAGO/APAimages

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Selenski präsentiert Plan zur Beendigung des Kriegs bei Jugendforum in der Ukraine
  • Ukraine will Krieg vor Winterende durch verstärkten Druck auf Russland beenden
  • Selenski fordert mehr Luftverteidigungsunterstützung von internationalen Partnern
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Marian NadlerRedaktor News

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) teilte am Mittwoch mit, die Ukraine habe in Zusammenarbeit mit ihren Partnern einen Plan zur Beendigung des Krieges ausgearbeitet. Diese bemerkenswerte Aussage fiel laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform während eines Besuchs Selenskis am ukrainischen Jugendforum.

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«Putin will diesen Krieg nicht beenden, aber er wird ihn beenden. Wir haben einen Plan. Wir wissen, was wir zu tun haben», sagte Selenski demnach. «Es handelt sich um einen gemeinsamen Plan mit unseren Partnern, wie wir Druck auf ihn ausüben können.»

Selenski will Kriegsende vor Winterbeginn

Selenski betonte, die ukrainischen Streitkräfte müssten in jedem Fall die Front halten. Das gebe ihm die Möglichkeit, einen intensiven Dialog mit dem Feind zu führen. «Ist die Lage auf dem Schlachtfeld nicht stabil genug, artet der Dialog in übermässige Kompromisse aus», ist er überzeugt. Das liege nicht im Interesse der Ukraine.

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Selenski geht davon aus, dass Kremlchef Wladimir Putin (73) die Mobilisierung verstärken und so viele Menschen wie möglich in die Armee einberufen will. In diesem Zusammenhang rief Selenski die internationalen Partner der Ukraine auf, die Unterstützung, insbesondere im Bereich der Luftverteidigung, zu verstärken.

«Wir müssen den Krieg auf russisches Territorium zurückverlagern. Danach wird die russische Gesellschaft die Folgen dieses Krieges spüren und Druck auf die Behörden ausüben», glaubt das ukrainische Staatsoberhaupt. Selenski hatte zuvor bei einer Botschafterkonferenz gesagt, die Ukraine würde alles daransetzen, den Krieg mit Russland vor Beginn des Winters zu beenden.

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