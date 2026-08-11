Hat Russland Saporischschja mit nordkoreanischen Raketen angegriffen? Mindestens neun Menschen wurden getötet, über 20 verletzt. Was der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski jetzt fordert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russland greift Saporischschja mit Raketen und Bomben an, neun Tote

120 Drohnen und Angriffe auf zivile Infrastruktur verursachen grossen Schaden in der Ukraine

Selenski fordert weltweit stärkere Sanktionen gegen russische Firmen und mehr Luftabwehr-Unterstützung

Marian Nadler Redaktor News

In der Nacht auf Dienstag hat Russland die ukrainische Stadt Saporischschja massiv angegriffen. «Die Stadt wurde mit nordkoreanischen ballistischen Raketen, Zircon-Raketen und Lenkbomben getroffen», erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) in einem Post auf der Social-Media-Plattform X. «Es war ein brutaler Angriff, gezielt darauf ausgelegt, maximale Schäden gerade an ziviler Infrastruktur zu verursachen. Leider wurden bislang sechs Tote und neunzehn Verletzte in der Stadt gemeldet.» Später wurde die Zahl der Todesopfer auf mindestens neun erhöht.

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Selenski sprach den Hinterbliebenen der Opfer sein Beileid aus. An einem der Einschlagorte wütete auch am Dienstagvormittag noch ein Feuer. Weiter erwähnte Selenski einen Angriff auf ein Spital in Kiew und Angriffe auf Umspannwerke in Charkiw und Cherson. Auch die Regionen Donezk, Dnipro und Mykolajiw sollen unter Beschuss geraten sein. Russland habe bei den nächtlichen Angriffen mehr als 120 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt.

Der ukrainische Stahlkonzern Metinvest gab am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung bekannt, dass sieben Angestellte getötet worden seien, während 21 Mitarbeiter verletzt wurden. Bei den Metinvest-Betrieben in Saporischschja handelt es sich um zivile Industrieanlagen, die Zehntausende von Menschen beschäftigen und Stahl- und Kohleprodukte herstellen.

Russland meldet Schlag auf Logistikzentren

«Jeder Schritt, den Russland unternimmt – die Produktion ballistischer Raketen hochfahren, nordkoreanische Ausrüstung importieren, die Mobilmachung vorbereiten –, all das zeigt, dass Moskau sich nicht auf Frieden vorbereitet, sondern auf Eskalation», schlussfolgert der ukrainische Präsident in seinem Beitrag. Die Welt müsse jetzt reagieren und nicht warten. Selenski forderte mehr Sanktionsdruck auf Unternehmen, die den russischen Krieg befeuern und mehr Unterstützung bei der Luftabwehr für die Ukraine.

Das russische Verteidigungsministerium vermeldete Präzisionsschläge auf Verteidigungsindustrie- und Logistikzentren in Kiew und Saporischschja in der Nacht. Man habe den Schlag mit bodengestützten hochpräzisen Waffen durchgeführt.