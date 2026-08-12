US-Vizepräsident J.D. Vance bittet die Ukraine offenbar darum, Angriffe auf russische Öltanker zu stoppen. Grund: Washington befürchtet eine Destabilisierung des Energiemarkts.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Vizepräsident Vance fordert Ukraine auf, Angriffe auf russische Tanker zu stoppen

Sorge in den USA: Angriffe könnten Energiemarkt destabilisieren und Unternehmen treffen

Ukraine setzte Drohnenkampagne aus, über 20 Tanker wurden zuvor beschädigt

Janine Enderli Redaktorin News

US-Vizepräsident J. D. Vance (42) fordert die Ukraine offenbar auf, Angriffe auf Öltanker, die von einem russischen Schwarzmeerhafen operieren, einzustellen.

Der Grund ist brisant: In Washington wächst die Sorge, dass die Attacken den ohnehin angespannten Energiemarkt weiter destabilisieren – und damit auch amerikanische Unternehmen treffen könnten, berichtet die «Financial Times» unter Berufung auf ukrainische Beamte.

Stoppt Ukraine Angriffe wegen Vance?

Auf Forderung von Vance soll die Ukraine nun beschlossen haben, Attacken auf Schiffe, die den Hafen Noworossijsk ansteuern oder verlassen, auszusetzen. In den vergangenen Wochen führte Kiew eine Drohnenkampagne gegen den Hafen. Dutzende Tanker wurden ausser Gefecht gesetzt.

Hintergrund: Das Öl in dem russischen Hafen kommt aus Kasachstan und ist für die Versorgung besonders wichtig. Vor allem, weil die Strasse von Hormus praktisch dicht ist.

Heftige Angriffe auf Hafenanlage

Vance soll Ende Juli direkt telefonisch beim ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (48) interveniert haben.

Die ukrainischen Angriffe hatten Tankern gegolten, die über ein Terminal des Caspian Pipeline Consortium (CPC) im Hafen Noworossijsk Rohöl aus Kasachstan an Bord nehmen. Die Nachrichtenagentur Reuters kann den Bericht zunächst nicht bestätigen.

In der Nacht auf Mittwoch bombardierte die Ukraine erneut die Hafenanlagen in der russischen Stadt, wie auf Videos in den sozialen Medien zu sehen ist. Über Angriffe auf Tanker gab es zunächst keine Berichte.