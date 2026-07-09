Ukrainische Militärangriffe auf russische Infrastruktur: Im Asowschen Meer wurden zwölf Tanker und ein Frachtschiff getroffen. Auch ein Ölterminal in der Region Rostow wurde attackiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ukraine greift russische Schiffe und Ölterminal in Rostow an

Zwölf Tanker, ein Schlepper und Frachtschiff im Asowschen Meer getroffen

Brand beim Ölterminal Yug Rusy, Schäden noch unklar

Janine Enderli Redaktorin News

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben nach eigenen Angaben in der Nacht auf Donnerstag mehrere militärisch und wirtschaftlich bedeutende Ziele Russlands attackiert.

Wie das ukrainische Militär auf Telegram mitteilt, seien im Asowschen Meer insgesamt zwölf Tanker, ein Schlepper sowie ein Frachtschiff getroffen worden. Nach ukrainischen Angaben dienten die Schiffe der Versorgung der russischen Streitkräfte mit Treibstoff und Schmierstoffen sowie dem Transport von Öl und Erdölprodukten unter Umgehung internationaler Sanktionen. Das genaue Ausmass der Schäden werde derzeit noch geprüft.

Auch Ölterminal getroffen

Ebenfalls Ziel des Angriffs war nach ukrainischen Angaben das Ölterminal Yug Rusy in der russischen Oblast Rostow. In der Nähe der Anlage sei ein Brand ausgebrochen.

Eine unabhängige Bestätigung der gemeldeten Angriffe und der angegebenen Schäden liegt bislang nicht vor. Das ukrainische Militär kündigte an, seine Angriffe auf militärische und militärisch relevante Infrastruktur Russlands fortzusetzen. Eine Stellungnahme der russischen Seite lag zunächst nicht vor.