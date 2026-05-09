Die Krise in der Strasse von Hormus war ein Test für die amerikanische Macht. Donald Trumps Sanktionen werden dabei von China unterlaufen. Es ist nicht das erste Mal.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft China ignoriert US-Sanktionen gegen fünf Raffinerien, importiert weiterhin iranisches Öl

900 Schiffe weltweit umgehen Sanktionen, USA verlieren Kontrolle in Hormus

USA führen kostenintensiven Krieg: 4 Mio. USD pro Patriot-Rakete gegen billige Mullah-Drohnen

Myret Zaki

Ist die Welt noch gewillt, sich den US-Sanktionen zu beugen? Von dieser Frage hängt die Zukunft der amerikanischen Vormachtstellung ab. Sanktionen, Embargos und Blockaden waren seit den 2000er-Jahren das bevorzugte Mittel Washingtons, um seine Vormachtstellung zu sichern.

Doch am Samstag vor einer Woche könnte Washingtons Lieblingswaffe symbolisch in der Strasse von Hormus begraben worden sein. An diesem Tag kündigte China an, dass es sich nicht an die von den USA angekündigten Sanktionen gegen seine Raffinerien halten werde, die im Verdacht stehen, Öl aus dem Iran zu importieren. Wenige Tage vor dem Besuch des US-Präsidenten in Peking am 14. und 15. Mai findet das Kräftemessen in den Gewässern der strategischen Golfpassage statt. Und es läuft nicht zu Washingtons Gunsten.

Akteur Nr. 1 bei der Umgehung der Sanktionen

Die chinesische Regierung hat der ganzen Welt mitgeteilt, dass sie die US-Sanktionen gegen fünf chinesische Raffinerien, die beschuldigt werden, iranisches Öl zu kaufen, ignorieren wird. In einer Formulierung, die um die Welt ging, erklärte Peking, dass die US-Massnahmen «weder anerkannt noch umgesetzt oder befolgt werden sollten», da sie «die Geschäftstätigkeit chinesischer Unternehmen mit Drittländern (...) ungebührlich verbieten oder einschränken und gegen das Völkerrecht verstossen».

China behauptet sich heute als Hauptakteur bei der Umgehung der US-Sanktionen. Nicht nur gegen den Iran, sondern auch gegen andere sanktionierte Länder wie Russland und zuvor Venezuela. China kauft auch heute noch 90 Prozent des iranischen Öls.

Bereits Mitte April durchquerte der unter US-Sanktionen stehende chinesische Öltanker Rich Starry zusammen mit anderen Schiffen die Strasse von Hormus trotz der US-Blockade. Ihre Durchfahrt wurde als Test für die Fähigkeit der USA gesehen, ihre Blockade durchzusetzen.

Teheran setzt auf Schattenflotten

Um Zugang zu China und anderen Abnehmern zu erhalten, hat der Iran ein ausgeklügeltes System aufgebaut, das die Sanktionen unterläuft. Das iranische Öl wird mithilfe von Schattenflotten und Ladungsübergaben auf hoher See exportiert. Die Schiffe wechseln regelmässig ihren Namen, ihre Flagge und ihren Besitzer, nutzen Scheinfirmen, um die Herkunft der Gelder und Ladungen zu verschleiern, und schalten ihre Signale aus, um ihre Rückverfolgbarkeit zu verwischen.

Aus diesem Grund ist Teheran weit davon entfernt, wirtschaftlich zusammenzubrechen, und exportiert fast genauso viele Barrel wie vor dem Krieg, was die geringe Wirksamkeit der von US-Präsident Donald Trump (79) angekündigten «Stahlmauer» in der Strasse von Hormus beweist.

Neben dem Iran werden Schattenflotten auch von Russland und Nordkorea eingesetzt, um Ölsanktionen zu umgehen. Insgesamt sollen nicht weniger als 900 Schiffe an der Umgehung der Sanktionen beteiligt sein, was das Ausmass dieses Schattenimperiums offenbart. Für Washington wäre ein Angriff auf ein solches System mit so exorbitanten Kosten verbunden, dass sich seine Drohungen in der Praxis oft als leer erweisen.

Sanktionen von Rivalen gekontert

Für Analysten war die sehr direkte Ablehnung der US-Sanktionen durch China ein Signal und ein Wendepunkt im Hormus-Konflikt. Ab diesem Zeitpunkt wird es für die Trump-Regierung schwierig, dem Iran Zugeständnisse abzuringen. Und wirksam gegen eine chinesische Demontage des Dollarsystems vorzugehen.

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Das Scheitern der USA in der Strasse von Hormus ist nur die Bestätigung einer früheren Episode: China und Indien hatten die Sanktionen gegen Russland bereits teilweise untergraben, indem sie den Kauf von russischem Öl unterstützten, den die Amerikaner verboten hatten. Mit anderen Worten: Die Existenz dieser widerspenstigen Mächte macht es Washington unmöglich, der Welt ein glaubwürdiges unilaterales Sanktionsregime aufzuzwingen.

0:46 Trump mit klaren Worten: «Die Seeblockade bleibt, bis der Iran unterzeichnet»

Heute könnte die Strasse von Hormus durchaus zum Friedhof der amerikanischen Macht in der Welt werden. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten auch vor ernsthaften militärischen Herausforderungen stehen, was die weit verbreitete Missachtung der Sanktionen teilweise erklärt. Der demokratische Abgeordnete Ted Lieu (57) formulierte es so: «Wenn der Iran – eine zweitklassige Armee – US-Stützpunkte schwer beschädigen kann, bedeutet das, dass China oder Russland unsere Stützpunkte im Ausland zerstören können.»

Neudefinition von Macht

Angesichts der militärischen Pattsituation der USA im Iran gewinnt die Frage nach der «mächtigsten Armee der Welt» eine neue Dimension: Sie wird relativ, und der Mythos weicht der Realität. Die technologische Überlegenheit ist nicht mehr das entscheidende Kriterium, sondern kann sogar zu exorbitanten und langfristig unhaltbaren Kosten führen. So stehen die USA am Ende mit beschädigten Militärbasen, einem Viertel weniger Raketenabwehrsystem und der Hälfte ihrer Munitionsvorräte da, ohne den Iran, einen auf dem Papier weitaus schwächeren Gegner, besiegt zu haben.

Von daher definiert der amerikanische Krieg gegen den Iran neu, was es bedeutet, die «mächtigste Armee der Welt» zu sein. Wenn die US-Streitkräfte nicht auf den modernen Drohnenkrieg des Iran vorbereitet sind, wenn ihre Bestände an Luftabwehr- und Panzerabwehrsystemen schmelzen, sobald sie zwei Fronten gleichzeitig eröffnen, dann ist die Realität nicht die einer imperialen Armee. Kann eine Armee, die immer nur an einer Front kämpfen kann, überhaupt die Nummer eins sein?

Hormus ertränkt die Illusion

Die amerikanischen Streitkräfte sind in diesem Krieg einen Schritt im Rückstand: Der Iran setzt bereits eine neue Generation von Tarnkappendrohnen und Drohnen zur Verfolgung beweglicher Ziele ein.

Eine noch grössere Herausforderung sind Billigalternativen zu den Patriot-Flugabwehrraketen für 4 Millionen Dollar pro Stück, mit denen Drohnen für 30'000 Dollar abgeschossen werden. Die USA sind dabei, billigere Abfangsysteme zu entwickeln, doch diese dürften gegen die schnelleren und ultrapräzisen iranischen Drohnen der nächsten Generation weniger effektiv sein.

Letztendlich wird Hormus zum Totengräber einiger westlicher Illusionen. Die Vereinigten Staaten glaubten, die Macht der Sanktionen zu besitzen. Sie entdeckten die weitreichenden Auswirkungen der Hebelwirkung von Hormus. Sie dachten, sie hätten die mächtigste Armee der Welt. Dann entdeckten sie die unerwartete Verwundbarkeit asymmetrischer Kriegsführung. Eine Lektion, die der Schiffbruch allemal wert war.