USA fliegen neue Angriffe auf den Iran

Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst

Der Iran meldet Explosionen in der Hafenstadt Bandar Abbas sowie auf der Insel Keschm. Washington sprach von Vergeltungsschlägen. Der Iran hatte zuvor drei US-Zerstörer anzugreifen versucht. Fox News meldete unter Berufung auf US-Sicherheitskreise, dass die Militärschläge weder eine Wiederaufnahme des Kriegs noch ein Ende des Waffenstillstands bedeuten. Laut US-Präsident Donald Trump war es lediglich ein «Schubser», ein «Klaps». Er warnte den Iran, bei längerem Hinauszögern einer Friedensfindung Amerikas wahre militärische Übermacht zu spüren zu bekommen.

US-Centcom erklärte auf X, der Iran habe Raketen und Drohnen abgefeuert und kleine Boote losgeschickt, als drei US-Zerstörer die Strasse von Hormus passierten. Die US-Streitkräfte hätten daraufhin eine Reihe von Zielen ins Visier genommen und ausgelöscht. «Ein normales Land hätte diese Zerstörer passieren lassen», schrieb Trump dazu auf Truth Social. «Aber der Iran ist kein normales Land. Sie werden von Wahnsinnigen angeführt, und wenn sie die Chance hätten, eine Atomwaffe einzusetzen, würden sie es tun.»

Der Iran meldete, dass feindliche Einheiten einen iranischen Öltanker in der Strasse von Hormus angegriffen hätten. Der Feind habe sich nach iranischem Raketenbeschuss zurückziehen müssen. Auch die Luftverteidigung in Teheran sei wieder aktiviert worden. Zudem wurden Explosionen aus der Region Minab östlich von Bandar Abbas gemeldet.

Teheran ziert sich weiter um eine konkrete Antwort zu Friedensplänen. Der gegenseitige Raketenbeschuss am späten Donnerstag erfolgt zwei Tage, nachdem der Iran 15 ballistische Raketen und Marschflugkörper auf die Vereinigten Arabischen Emirate abgefeuert hatte. Dies löste in den Golfstaaten Empörung aus. Aus Angst vor einer neuen Eskalation soll Saudi-Arabien den Amerikanern die Überflugsrechte verweigert haben.

Inzwischen haben Golfstaaten Beschränkungen wieder aufgehoben, die das «Projekt Freiheit» blockierten – die US-Eskorte von Schiffen durch die Strasse von Hormus. Die Entscheidung, den Zugang zu Stützpunkten und Luftraum wiederherzustellen, ebnet den Weg für die Wiederaufnahme der Schiffsführung durch die Wasserstrasse – und für die Wiederaufnahme von Militärschlägen gegen den Iran.