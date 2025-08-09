Trump und Putin treffen sich in der kommenden Woche in Alaska zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg. Ein Gebietsaustausch wird als mögliche Friedenslösung angedeutet. Putins Haftbefehl spielt für das Treffen keine Rolle. Die wichtigsten Antworten zum Gipfel.

1/8 Trump hat mehrfach betont, den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen. Gelingt es ihm in Alaska? Foto: IMAGO/NurPhoto

Darum gehts Trump und Putin treffen sich in Alaska für Gespräche über Ukraine-Krieg

Möglicher Gebietsaustausch zwischen Russland und Ukraine als Verhandlungspunkt

Marian Nadler Redaktor News

Dieses Gipfeltreffen hat hohe politische Brisanz: US-Präsident Donald Trump (79) wird sich am kommenden Freitag im US-Bundesstaat Alaska mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin (72) treffen. Es ist das erste Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit Putin seit dem Sommer 2021. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen zum Gipfel.

Warum findet der Gipfel in Alaska statt?

Kreml-Berater Juri Uschakow bezeichnete die Wahl Alaskas als Treffpunkt als «ziemlich logisch». Russland und die USA seien «enge Nachbarn», die russische Delegation könne «einfach über die Beringstrasse fliegen». Historisch gesehen war Alaska bis 1867 russisch.

Der Gouverneur von Alaska, Mike Dunleavy (64), erklärte, Alaska sei der strategisch wichtigste Standort der Welt. «Da Russland und Alaska nur drei Kilometer voneinander entfernt sind, spielt kein anderer Ort eine wichtigere Rolle für unsere Landesverteidigung, unsere Energiesicherheit und unsere Führungsrolle in der Arktis», betonte er. «Es ist angebracht, dass Diskussionen von globaler Bedeutung hier stattfinden. Alaska ist seit Jahrhunderten eine Brücke zwischen den Nationen und ist auch heute noch ein Tor für Diplomatie, Handel und Sicherheit in einer der kritischsten Regionen der Welt», so Dunleavy weiter. Alaska sei bereit, dieses historische Treffen auszurichten.

Worüber wird gesprochen?

Es geht vor allem um eines: den Krieg in der Ukraine. Trump hat mehrfach betont, den Konflikt rasch beenden zu wollen. Ein zentraler Punkt der Verhandlungen, wie von Trump angedeutet, ist ein möglicher «Austausch von Gebieten» zwischen Russland und der Ukraine, um eine Friedenslösung zu erreichen. Trump sagte vor Reportern in Washington, eine Vereinbarung könne einen Gebietsaustausch «zum Wohle beider Seiten» beinhalten.

Putin beansprucht die vier ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson sowie die bereits 2014 annektierte Halbinsel Krim für Russland. Obwohl russische Truppen nicht das gesamte Gebiet dieser vier Regionen kontrollieren, könnte ein angestrebtes Abkommen laut Berichten vorsehen, dass Russland seine Offensive in Cherson und Saporischschja entlang der derzeitigen Frontlinien einstellt, falls Kiew im Gegenzug seine Truppen aus dem Osten des Landes abzieht und die internationalen Gemeinschaft die gewonnenen Territorien als russisches Staatsgebiet anerkennt.

Kommt Selenski auch?

Ob es auch zu einem Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) kommen wird, ist weiter offen. Selenski hat ein solches Gespräch wiederholt gefordert und auch Trump betonte die Notwendigkeit direkter Gespräche auf höchster Ebene zwischen der Ukraine und Russland. Der Kreml machte jedoch stets deutlich, dass dafür zunächst Voraussetzungen geschaffen werden müssten. Diese Voraussetzungen beinhalteten oft aber Forderungen, denen die Ukraine nicht zustimmen will. Aus der Ukraine gab es zunächst keine unmittelbare Stellungnahme.

Was ist mit Putins Haftbefehl?

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat im März 2023 einen Haftbefehl gegen Putin wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland erlassen. Dieser Haftbefehl gilt formal in allen 123 Vertragsstaaten des Römischen Statuts. Die USA haben den Vertrag allerdings nicht unterzeichnet. Die USA sind somit völkerrechtlich nicht verpflichtet, den Haftbefehl zu vollstrecken.