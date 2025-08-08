DE
FR
Abonnieren

Einsatz in Lateinamerika?
Trump will mit US-Soldaten gegen Drogenkartelle vorgehen

US-Präsident Trump erwägt laut Medienberichten, das Militär gegen lateinamerikanische Drogenkartelle einzusetzen. Ein Dekret soll dem Pentagon ermöglichen, gegen diese Gruppen vorzugehen, was international für Aufsehen sorgt.
Publiziert: 21:38 Uhr
|
Aktualisiert: 21:43 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Trump soll das Verteidigungsministerium zu dem Schritt befähigt haben.
Foto: imago/MediaPunch

Darum gehts

  • Trump will US-Militär gegen Drogenkartelle einsetzen
  • Mexikos Präsidentin lehnt Invasion durch US-Truppen ab
  • Mehrere Kartelle als ausländische Terrororganisationen eingestuft
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
I0K_6tIf_400x400.png
Janine Enderli und AFP

Wer verfolgt normalerweise Drogendelikte? Ja, genau – die Polizei. Geht es nach US-Präsident Donald Trump könnten diese Aufgabe künftig US-Soldaten übernehmen. Wie die «New York Times» und die Nachrichtenagentur Reuters berichten, möchte der US-Präsident mit Hilfe seiner Armee gegen Kartelle vorgehen. 

Mittels eines Dekrets soll Trump das Pentagon befähigt haben, sie gegen die Gangs aus Lateinamerika einzusetzen. 

Aussenminister Marco Rubio bestätigte, dass es eine Möglichkeit gibt, das Militär gegen solche Kartelle einzusetzen. «Wir können jetzt Elemente wie das Verteidigungsministerium nutzen, um diese Gruppen ins Visier zu nehmen. 

Mehr zu Trump
Wie Putin Trump schon wieder um den Finger wickelt
Analyse
Ultimatum-Ende
Wie Putin Trump schon wieder um den Finger wickelt
Mit Trump verhandeln? Hier kannst du es selber versuchen
Blick-Test
Schweizer entwickelt Simulator
Mit Trump verhandeln? Hier kannst du es selber versuchen
US-Abgeordneter schwärmt nach Genf-Geheimtreffen von der Schweiz
«Ein grossartiger Partner»
US-Abgeordneter schwärmt nach Geheimtreffen von Schweiz
Doch keine US-Zölle auf unser Gold?
Mit Video
Trump plant Klarstellung
Doch keine US-Zölle auf unser Gold?

Kartelle als «Terror-Gruppen» eingestuft

Zuvor stuften die USA einige Kartelle bereits als terroristische Gruppen ein – darunter die mexikanische Bande Cártel de Sinaloa und die in Venezuela gegründete kriminelle Organisation Tren de Aragua. Noch ist völlig unklar, wie ein entsprechendes Vorgehen in der Praxis aussehen würde. Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob Armeeangehörigen bei der Tötung von kriminellen Zivilisten für Mord verurteilt werden könnten. 

Auch ist unklar, inwiefern US-Soldaten ins Ausland geschickt werden dürften, obwohl eine solche Anordnung eine Grundlage dafür darstellt. Nach Angaben des «Wall Street Journal» steht der Einsatz von Spezialeinheiten und Geheimdienstagenten zur Debatte. Alle Massnahmen würden jedoch mit ausländischen Partnern abgestimmt.

Der extreme Schritt sorgt landesweit und über die Grenzen der USA hinaus für Aufsehen. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum weist einen Einsatz auf dem Territorium Mexikos deutlich zurück. Es werde «keine Invasion» ihres Landes geben. «Wir kooperieren, wir arbeiten zusammen», aber eine Invasion sei ausgeschlossen.

Mexiko: «Es wird keine Invasion geben»

Anfang März hatte Trump das südliche Nachbarland bereits mit der Äusserung verärgert, Mexiko werde «komplett von kriminellen Kartellen beherrscht, die morden, vergewaltigen, foltern und die totale Kontrolle» ausübten und «eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit» der USA darstellten.

Das Weisse Haus bestätigte die Berichte zunächst nicht. Vize-Sprecherin Anna Kelly erklärte jedoch, dass Trumps oberste Priorität «der Schutz des Heimatlandes» sei. Deshalb habe er «den mutigen Schritt unternommen, mehrere Kartelle und Banden als ausländische terroristische Organisationen einzustufen».

Die Aufnahme einer Organisation in die Terrorliste des US-Aussenministeriums bedeutet, dass die Vereinigten Staaten massive wirtschaftliche Sanktionen gegen diese Gruppierungen sowie mit ihr verbundene Einzelpersonen und Einrichtungen verhängen können.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?