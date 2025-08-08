Darum gehts
- Schweizer Nationalräte und US-Abgeordnete treffen sich in Genf zum Austausch
- Treffen findet inmitten des Zollstreits zwischen der Schweiz und den USA statt
- 28 US-Abgeordnete angemeldet, 20 Republikaner und 8 Demokraten
Am Freitagmittag findet ein verschwiegenes Treffen zwischen Schweizer Nationalräten und US-Abgeordneten statt. Der Austausch geht im Fünf-Sterne-Hotel Intercontinental in Genf über die Bühne – mitten im Zollstreit!
Die US-Teilnehmer gehören zur Freundschaftsgruppe der Schweiz im US-Kongress («Friends of Switzerland Caucus»), die Schweizer Vertreter zur Parlamentarischen Gesellschaft Schweiz-USA. Der Zeitpunkt ist heikel. Erst am Donnerstag traten die neuen US-Strafzölle in Kraft: 39 Prozent gelten nun für Importe aus der Schweiz.
Nationalräte schweigen
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65) hatten diese Woche in Washington noch versucht, den Zollhammer abzuwenden. Vergeblich.
Entsprechend heikel ist der Zeitpunkt des Treffens der Politiker aus der Schweiz und den USA. Man hüllt sich daher in Schweigen. Nationalrat Damien Cottier (FDP/NE) wird als Präsident der Parlamentarischen Gesellschaft am Treffen teilnehmen. Er antwortet auf eine Blick-Anfrage zur Konferenz: «Ich habe nichts zu sagen.»
Neben Cottier sollen drei weitere Nationalräte in Genf dabei sein: Simon Michel (FDP/SO), Laurent Wehrli (FDP/VD) und Fabian Molina (SP/ZH). Auf amerikanischer Seite haben sich rund 28 Abgeordnete des Kongresses angemeldet, 20 Republikaner und acht Demokraten.
Am Treffen in Genf werden diese 28 Mitglieder des US-Repräsentantenhauses erwartet, die zur Freundschaftsgruppe Schweiz im US-Kongress gehören.
Von den Demokraten:
- Joyce Beatty, Ohio
- Ed Case, Hawaii
- Jimmy Panetta, Kalifornien
- Stacey Plaskett, Virgin Islands
- Linda Sánchez, Kalifornien
- Terri Sewell, Alabama
- Tom Suozzi, New York
- Emilia Sykes, Ohio
Von den Republikanern
- Cliff Bentz, Oregon
- Stephanie Bice, Oklahoma
- Mike Bost, Illinois
- Mike Carey, Ohio
- Ron Estes, Kansas
- Vince Fong, Kalifornien
- Scott Franklin, Florida
- Kevin Hern, Oklahoma
- Ashley Hinson, Iowa
- Erin Houchin, Indiana
- Bill Huizenga, Michigan
- Kevin Kiley, Kalifornien
- David Kustoff, Tennessee
- Bob Latta, Ohio
- Frank Lucas, Oklahoma
- Greg Murphy, North Carolina
- Dan Newhouse, Washington
- Zach Nunn, Iowa
- Jay Obernolte, Kalifornien
- Pete Sessions, Texas
Beziehungen stärken
Die Freundschaftsgruppe der Schweiz im US-Kongress gibt es seit 2003. Ihr Ziel ist es, die Beziehungen zwischen den USA und der Schweiz zu stärken. Idealerweise treffen sich die Mitglieder einmal im Jahr, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf seiner Website schreibt.
Was genau am Treffen am Freitag besprochen werden soll, ist unklar. Laut Blick-Informationen tauschen sich die Parlamentarier rund zwei Stunden lang aus.