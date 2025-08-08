Am Donnerstag ist der Zollhammer von Donald Trump auf die Schweiz niedergerauscht. Am Freitag treffen in einem Genfer Nobelhotel nun Politiker des US-Repräsentantenhauses auf Vertreter des Schweizer Nationalrats.

1/7 Aus einem Bus in Genf steigen Vertreter der amerikanischen Delegation aus. Foto: Helena Graf

Darum gehts Schweizer Nationalräte und US-Abgeordnete treffen sich in Genf zum Austausch

Treffen findet inmitten des Zollstreits zwischen der Schweiz und den USA statt

28 US-Abgeordnete angemeldet, 20 Republikaner und 8 Demokraten

Helena Graf Reporterin

Am Freitagmittag findet ein verschwiegenes Treffen zwischen Schweizer Nationalräten und US-Abgeordneten statt. Der Austausch geht im Fünf-Sterne-Hotel Intercontinental in Genf über die Bühne – mitten im Zollstreit!

Die US-Teilnehmer gehören zur Freundschaftsgruppe der Schweiz im US-Kongress («Friends of Switzerland Caucus»), die Schweizer Vertreter zur Parlamentarischen Gesellschaft Schweiz-USA. Der Zeitpunkt ist heikel. Erst am Donnerstag traten die neuen US-Strafzölle in Kraft: 39 Prozent gelten nun für Importe aus der Schweiz.

Nationalräte schweigen

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65) hatten diese Woche in Washington noch versucht, den Zollhammer abzuwenden. Vergeblich.

Entsprechend heikel ist der Zeitpunkt des Treffens der Politiker aus der Schweiz und den USA. Man hüllt sich daher in Schweigen. Nationalrat Damien Cottier (FDP/NE) wird als Präsident der Parlamentarischen Gesellschaft am Treffen teilnehmen. Er antwortet auf eine Blick-Anfrage zur Konferenz: «Ich habe nichts zu sagen.»

Neben Cottier sollen drei weitere Nationalräte in Genf dabei sein: Simon Michel (FDP/SO), Laurent Wehrli (FDP/VD) und Fabian Molina (SP/ZH). Auf amerikanischer Seite haben sich rund 28 Abgeordnete des Kongresses angemeldet, 20 Republikaner und acht Demokraten.

Diese US-Abgeordneten nehmen am Treffen in Genf teil Am Treffen in Genf werden diese 28 Mitglieder des US-Repräsentantenhauses erwartet, die zur Freundschaftsgruppe Schweiz im US-Kongress gehören. Von den Demokraten: Joyce Beatty, Ohio

Ed Case, Hawaii

Jimmy Panetta, Kalifornien

Stacey Plaskett, Virgin Islands

Linda Sánchez, Kalifornien

Terri Sewell, Alabama

Tom Suozzi, New York

Emilia Sykes, Ohio Von den Republikanern Cliff Bentz, Oregon

Stephanie Bice, Oklahoma

Mike Bost, Illinois

Mike Carey, Ohio

Ron Estes, Kansas

Vince Fong, Kalifornien

Scott Franklin, Florida

Kevin Hern, Oklahoma

Ashley Hinson, Iowa

Erin Houchin, Indiana

Bill Huizenga, Michigan

Kevin Kiley, Kalifornien

David Kustoff, Tennessee

Bob Latta, Ohio

Frank Lucas, Oklahoma

Greg Murphy, North Carolina

Dan Newhouse, Washington

Zach Nunn, Iowa

Jay Obernolte, Kalifornien

Beziehungen stärken

Die Freundschaftsgruppe der Schweiz im US-Kongress gibt es seit 2003. Ihr Ziel ist es, die Beziehungen zwischen den USA und der Schweiz zu stärken. Idealerweise treffen sich die Mitglieder einmal im Jahr, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf seiner Website schreibt.

Was genau am Treffen am Freitag besprochen werden soll, ist unklar. Laut Blick-Informationen tauschen sich die Parlamentarier rund zwei Stunden lang aus.