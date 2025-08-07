Bundesrat will Gespräche fortsetzen – keine Gegenzölle
Jetzt ist klar, wie die Schweiz auf den Zoll-Schock reagiert: Der Bundesrat will die Gespräche mit den USA fortsetzen. «So rasch wie möglich» sollen die Zölle gesenkt werden, heisst es in einer Medienmitteilung. «Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen als Reaktion auf die Erhöhung der US-Zölle sind derzeit nicht vorgesehen.» Diese würden auch der Schweiz schaden. Man werde sich aber weiter für breite Handelsbeziehungen einsetzen.
Der Bundesrat will zudem Massnahmen im Inland zum Schutz der Wirtschaft und zur Entlastungen für die Unternehmen prüfen. Dabei steht eine Verlängerung der Kurzarbeit im Raum. Das Parlament hatte einer solchen bereits zugestimmt, der Bundesrat werde in Kürze Stellung nehmen. Mit der Kurzarbeit könnten Arbeitsplätze erhalten bleiben, wenn Unternehmen vorübergehend Arbeitsausfälle zu beklagen haben.
«Im Nachhinein ist man immer schlauer»
«Im Nachhinein ist man immer schlauer», sagt Parmelin auf mögliche Lehren angesprochen. Am Schluss entscheide der Präsident der USA. Die verhandelte Absichtserklärung sei keine Garantie. Das habe man auch bei anderen Ländern gesehen.
Keller-Sutter sagt, man sei nicht die einzigen, wo das Angebot zuerst zurückgewiesen werde. Am Ende entscheide aber auch in einer zweiten oder dritten Runde der Präsident.
Innerhalb des Verhandlungsmandat
Der Bundesrat bewege sich auch mit der aktualisierten Offerte an die USA innerhalb des Verhandlungsmandat. Das Parlament und die aussenpolitische Kommission musste nicht neu konsultiert werden.
Kampfjets Teil eines Deals?
Keller-Sutter will nicht über das aktualisierte Angebot an Trump sprechen. Man habe aber betont, dass die Schweiz Kampfjets und das Patriot-System von den USA kaufe. «Und die werden in Zukunft auch Munition brauchen.»
Fiasko für den Bundesrat?
Jetzt beginnt die Fragerunde: Ein Journalist fragt, ob das Szenario jetzt ein Fiasko für den Bundesrat sei. Die Zölle seien ein Fiasko für die Schweiz, gibt Parmelin zu. Er betont aber die laufenden Verhandlungen und auch das Treffen mit Aussenminister Rubio.
«Wie lange der Zustand dauert, können wir nicht sagen»
Vor der Fragerunde ergreifft Keller-Sutter nochmals das Wort. Sie dankt dem Staatssekretariat für Wirtschaft für die gute Arbeit. Nachdem der US-Präsident einen massiv höheren Zollsatz angekündigt hat, hätte man damit rechnen müssen, dass es für die betroffenen Firmen Schwierigkeiten gäbe.
«Wie lange der Zustand dauert, können wir nicht sagen», so Keller-Sutter. Der Bundesrat werde weiter verhandeln. «Am Ende liegt es aber in der Hand des amerikanischen Präsidenten.»
Die Schweizer Wirtschaft sei weiterhin attraktiv. Die Wirtschaft habe schon mehrfach Rückschläge verkraften. Sie könne sich im Inland auf stabile Verhältnisse verlassen. Das sei auch durch die US-Zölle nicht gefährdet. Man müsse aber die «Trümpfe erhalten».
Die Verhandlungen mit der amerikanischen Seite liege beim Bundesrat. Wichtig sei aber auch der Schulterschluss mit Wirtschaftsvertretern. Sie hätten weitere Zugänge.
Parmelin: 60 Prozent der Schweizer Exporte in USA betroffen
Nun spricht Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Rund 60 Prozent der Schweizer Export in die USA seien von den Zusatzzöllen betroffen. Ausnahmen für die Zölle gäbe es unter anderem für die Pharma. Betroffen seien aber verschiedene andere Branchen, unter anderem die Luxusbranche.
Die USA habe gegenüber die Schweiz deutlich höhere Zölle verhängt als gegen vergleichbare Zusatzzölle, wie die EU oder Japan. Gegenzölle soll es keine geben, diese würden auch der Schweiz schaden.
Nun spricht Parmelin über die Folgen für die Konjunktur. Sollten die Zusatzzölle über eine längere Zeit in Kraft bleiben, dürften sich die Konjunktur weniger günstig entwickeln als prognostiziert.
Die Branchen seien aber unterschiedlich betroffen. So trifft es die Maschinenbauern stärker als andere.
Parmelin betont die Wichtigkeit der Kurzarbeit. Somit könnten betroffene Unternehmen Arbeitsplätze erhalten und bekämen Zeit, sich neue Absatzmärkte zu erschliessen.
Parmelin betont, dass die Schweiz schon neue Freihandelsabkommen abgeschlossen hätten und weitere Verhandlungen laufen. Das würde den Unternehmen helfen, sich breiter zu diversifizieren.
Keller-Sutter: «Ausserordentlich schwierige Situation»
Die Medienkonferenz beginnt mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Die Zölle seien für die betroffenen Branchen eine «ausserordentlich schwierige Situation». Der Bundesrat würden seit Monaten intensiv an einer Lösung arbeiten.
Trump habe die Absichtserklärung nicht akzeptiert und den Druck erhöht. Der Bundesrat habe deshalb das Angebot nachgebessert. Nun kommt sie auf die Reise zu sprechen. Das Ziel sei gewesen, die neue Offerte zu platzieren. «Das ist passiert und auf Basis der neuen Offerte laufen bereits Gespräche.» Seco-Chefin Helene Budliger Artieda sei deshalb noch immer in Washington für Gespräche. Das sei ein gutes Zeichen.
Für den Bundesrat sei aber klar gewesen, dass die Gespräche nun Zeit brauchen und Trump an den Zöllen kurzfristig festhalten werde. Federführend sei das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin, mit Unterstützung des Finanzdepartements.
Der Bundesrat stehe einer Verlängerung der Kurzarbeit positiv gegenüber, ein formeller Beschluss müsse aber zuerst gefällt werden.
Medienkonferenz um 15.30 Uhr
Um 15.30 Uhr erklären Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin die nächsten Schritte nach dem Zoll-Streit mit den USA. Blick berichtet live im Stream und im Ticker.
Es war eine letzte Chance: Nur Stunden bevor der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump (79) voll auf die Schweiz schlug, reisten Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65) nach Washington. Doch vergeblich. Ab Donnerstagmorgen, 6.01 Uhr, gelten 39 Prozent Zölle für Schweizer Produkte, die nach Amerika verkauft werden. Ein schwerer Schlag für kleinere und grössere Firmen, die in den USA ihr Geld machen.
Lange blieb der Bundesrat schweigsam. Nachdem ein Telefonat von Keller-Sutter und dem US-Präsidenten am 31. Juli keine Lösung brachte, verkündete Trump den 39-Prozent-Schock. An ihrer 1.-August-Rede auf dem Rütli beantworte Keller-Sutter einige Fragen. «Aber wir sollten diesem Ereignis nicht zu viel Raum geben. Heute ist unser Tag. Es ist der Nationalfeiertag», sagte sie. Danach flossen die Informationen nur noch spärlich.
Zweite Sondersitzung innerhalb weniger Tage
Am Montag traf sich dann der Bundesrat zu einer virtuellen Sondersitzung. In einer dürren Medienmitteilung hiess es, man wolle US-Präsident Donald Trump (79) ein «noch attraktiveres Angebot» unterbreiten. Ein Tag später reisten Keller-Sutter und Parmelin in die USA. Dort trafen sie Aussenminister Marco Rubio (54). Man habe die bilaterale Zusammenarbeit, die Zoll-Situation sowie internationale Themen diskutiert, hiess es später auf X.
Am Donnerstagnachmittag folgt nun die nächste Sondersitzung des Bundesrates. Anschliessend werden sich Keller-Sutter und Parmelin zum ersten Mal ausführlich äussern. Blick überträgt die Medienkonferenz um 15.30 Uhr live im Stream und im Ticker.