vor 29 Minuten

Bundesrat will Gespräche fortsetzen – keine Gegenzölle

Jetzt ist klar, wie die Schweiz auf den Zoll-Schock reagiert: Der Bundesrat will die Gespräche mit den USA fortsetzen. «So rasch wie möglich» sollen die Zölle gesenkt werden, heisst es in einer Medienmitteilung. «Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen als Reaktion auf die Erhöhung der US-Zölle sind derzeit nicht vorgesehen.» Diese würden auch der Schweiz schaden. Man werde sich aber weiter für breite Handelsbeziehungen einsetzen.

Der Bundesrat will zudem Massnahmen im Inland zum Schutz der Wirtschaft und zur Entlastungen für die Unternehmen prüfen. Dabei steht eine Verlängerung der Kurzarbeit im Raum. Das Parlament hatte einer solchen bereits zugestimmt, der Bundesrat werde in Kürze Stellung nehmen. Mit der Kurzarbeit könnten Arbeitsplätze erhalten bleiben, wenn Unternehmen vorübergehend Arbeitsausfälle zu beklagen haben.