Trump droht Iran: «Es wird nichts mehr von ihnen übrig sein»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

US-Präsident Donald Trump hat es wieder getan: In einem kurzen «Truth-Social»-Post droht er dem Iran erneut mit dessen Auslöschung, sollte Teheran nicht auf einen Deal mit den USA einsteigen.

«Für den Iran tickt die Uhr und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben. JEDE MINUTE ZÄHLT!», schreibt Trump.

In den letzten Tagen sind die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA ins Stocken geraten. Gleichzeitig machen Berichte die Runde, wonach Israel neuerliche Angriffe auf den Iran plant.

Die israelische Armee sei in höchster Bereitschaft, schrieb die Zeitung «Jediot Achronot» unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter. Der Post deutet darauf hin, dass der US-Präsident abwägt, militärisch einzugreifen. Die «New York Times» hatte bereits am Freitag berichtet, das Pentagon bereite sich auf einen möglichen Neubeginn des Kriegs vor. Hintergrund sei, dass die bisherigen Ziele – insbesondere mit Blick auf das iranische Atomprogramm – bislang nicht erreicht worden seien. Meine Kollegin Sandra Marschner hat in diesem Artikel dargelegt, welche Optionen Trump noch hat.