Greift Trump am Wochenende trotz Waffenruhe im Iran an?

US-Präsident Donald Trump befindet sich in einer Pattsituation. Zwar herrscht im Iran Waffenruhe, doch Teheran will einfach nicht verhandeln. Jetzt scheint Trumps Geduldsfaden überspannt. Laut einem US-Medienbericht könnte er schon am Wochenende wieder angreifen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump erwägt laut Medienbericht militärische Aktionen gegen den Iran, um Zugeständnisse zu erzwingen

Teheran lehnte US-Verhandlungsangebot ab und sprach von «überzogenen Forderungen»

Erneute Bombardierung noch nicht getroffener Ziele im Iran als mögliche Option

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nichts scheint mehr zu gehen. US-Präsident Donald Trump (79) will einen Deal mit dem Iran, um den Krieg zu beenden. Doch Teheran weigert sich weiterhin vehement, auf zentrale Forderungen zur Einschränkung seines Atomprogramms einzugehen. Das geht Donald Trump gehörig gegen den Strich. «Ich werde nicht mehr lange geduldig sein», sagte der US-Präsident im Interview mit dem Sender Fox News. Nun scheint er den Druck deutlich verstärken zu wollen.

Laut einem Bericht der US-Nachrichtenseite Axios unter Berufung auf zwei US-Beamte tendiert Trump nun dazu, eine militärische Aktion gegen den Iran zu ergreifen, um Zugeständnisse in Bezug auf das iranische Atomprogramm zu erzwingen. Mehrfach hatte der US-Präsident zuletzt öffentlich gedroht, iranische Infrastruktur anzugreifen, sollten die Verhandlungen scheitern. Doch am Sonntag kam aus Teheran nur eine weitere Ablehnung des US-Vorschlags für Verhandlungen. Das iranische Staatsfernsehen setzte den Vorschlag mit einer «Unterwerfung Irans unter Trumps überzogene Forderungen» gleich.

Trump wägt verschiedene Optionen ab

Am Montag erklärte Trump im Oval Office: «Der Waffenstillstand mit dem Iran hängt am Tropf.» Nun scheint der US-Präsident offenbar über ein Ende des Waffenstillstands nachzudenken. Wie Axios berichtet, soll Trump bereits mehrere Militärmassnahmen diskutieren, um die aktuelle Pattsituation mit dem Iran zu beenden.

Zu den Optionen, die Trump abwägt, gehörten die Wiederaufnahme der «Operation Freedom», die den Geleitschutz von Schiffen in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus gewährleisten soll, sowie eine erneute Bombardierung der verbleibenden 25 Prozent der bisher noch nicht angegriffenen Ziele im Iran. Israel fordere zudem eine Spezialoperation zur Sicherung des iranischen Uranvorrats, doch Trump zögere aufgrund der hohen Risiken.

Angriff schon am Wochenende?

Laut Axios könnte Trump seinen nächsten Schritt bereits am Wochenende machen. Auch der israelische Sender KAN berichtet, dass israelische Militärs und Vertreter des US-Zentralkommandos (Centcom) bereits in der letzten Woche über mögliche neue Militärschläge im Iran diskutiert hätten. So seien etwa begrenzte US-Angriffe auf iranische Treibstoff- und Energieanlagen diskutiert worden. Israel sei an diesem Wochenende deshalb in besonderer Alarmbereitschaft für mögliche neue Militäraktionen.

Am Donnerstag und Freitag traf sich Trump in Peking mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping (72). Auch der Iran-Krieg war hier ein zentrales Gesprächsthema. Einig waren sich die beiden Staatschefs über eine Öffnung der Strasse von Hormus. Eine direkte Hilfe zur Beendigung des Kriegs sicherte Xi Trump jedoch nicht zu. Nun könnte der US-Präsident also selbst eine Initiative ergreifen.