Das Phänomen war am Mittwochabend in vielen Teilen der Welt zu sehen. Menschen begaben sich ins Freie, um das seltene Spektakel mitzuerleben. Hier findest du die schönsten Bilder der Sonnenfinsternis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Partielle Sonnenfinsternis fand am Mittwochabend statt

Totale Finsternis endet um 20.30 Uhr im Mittelmeer

Schweiz: 85–90 % der Sonne verdeckt, Maximum um 20.05–20.15 Uhr

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Um 17.34 Uhr Schweizer Zeit war es so weit – der Mondhalbschatten kam in der Beringsee das erste Mal mit der Erde in Kontakt. Damit begann vor der Küste Alaskas die partielle Sonnenfinsternis. In partieller Form wird das Himmelsspektakel im Verlauf der nächsten Stunden in weiteren Teilen der Welt zu sehen sein, neben der Schweiz etwa in Teilen Nordamerikas und im Westen von Afrika.

Die totale Sonnenfinsternis hingegen startet im nördlichen Sibirien gegen 19 Uhr Schweizer Zeit. Der Kernschatten des Mondes zieht schliesslich am Nordpol vorbei und bewegt sich über den Osten Grönlands und Westen Islands hinweg. Später erreicht er Nordspanien, den obersten Teil von Portugal und breitet sich über die iberische Halbinsel und die Balearen aus. Die totale Finsternis findet ihr Ende schliesslich kurz nach 20.30 Uhr Schweizer Zeit im Mittelmeer.

Menschen auf der ganzen Welt blicken gen Himmel

Überall auf der Welt haben sich Menschen zum Beobachten des Himmelsspektakels versammelt. Mit Picknickdecken auf Hügeln, auf Türmen oder gar im Heissluftballon wurden sie Zeugen des faszinierenden Phänomens.

Doch nicht überall haben die Menschen Glück. So versammelten sich etwa 500 Menschen für einen spektakulären Blick auf die Sonnenfinsternis extra auf der Spitze des Weissenhorn in Südtirol – und gingen leer aus. Denn ausgerechnet zum Beginn der Sonnenfinsternis legten sich Quellwolken über die Sonne.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Partielle Sonnenfinsternis in der Schweiz zu sehen

In der Schweiz findet die Sonnenfinsternis nur partiell statt – ein Teil der Sonne wird durch den Mond verdeckt. Rund 85 bis 90 Prozent der Sonne erscheinen dadurch dunkel.

Das Maximum der Sonnenfinsternis wird bei uns etwa in der Zeit zwischen 20.05 Uhr und 20.15 Uhr erwartet. Mit dem Sonnenuntergang endet das Himmelsspektakel je nach Standort in der Schweiz zwischen etwa 20.30 Uhr und 21.00 Uhr. Damit du am richtigen Ort stehst, hat Blick dir in diesem Artikel für zehn Schweizer Kantone die besten Aussichtspunkte zusammengestellt.