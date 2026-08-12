Das Dorf Valldemossa auf Mallorca musste Spezialbrillen für die Sonnenfinsternis zurückrufen. Trotz Zertifizierung warnte der Hersteller vor schweren Schäden, die zur Erblindung führen könnten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Valldemossa warnt vor defekten Sonnenfinsternis-Brillen, Gefahr von Netzhautschäden

Firma Eclipse Baleares 2026 meldet Mängel trotz ISO-Zertifizierung

24'000 Einsatzkräfte sichern Balearen während Sonnenfinsternis am Mittwoch

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Das Dorf Valldemossa gilt als eines der malerischsten Bergdörfer auf der Baleareninsel Mallorca. Mit der anstehenden Sonnenfinsternis strömen aktuell noch mehr Touristen in das Dorf. Nun sahen sich die Behörden in Valldemossa am Mittwoch jedoch dazu gezwungen, eine ernste Warnung zu erteilen. Denn zuvor hatte die Gemeinde spezielle Brillen zum Beobachten der Sonnenfinsternis verteilt. Doch diese sind defekt, wie das «Mallorca Magazin» berichtet.

Laut der Wochenzeitung wurden die Brillen von der Firma Eclipse Baleares 2026 gespendet. Sie erfüllen zwar die europäische Zertifizierung sowie die entsprechende ISO-Norm, doch das Unternehmen selbst warnte nun überraschend vor der Nutzung. Mangelhafte oder gefälschte Schutzbrillen können die Netzhaut schädigen, was zu irreversiblen Schäden und sogar zur Erblindung führen kann, warnen Experten.

Gemeinde ruft Sonnenfinsternis-Brillen zurück

Die Gemeindeverwaltung von Valldemossa reagierte daher umgehend auf die Mitteilung von Eclipse Baleares 2026, die über soziale Netzwerke verbreitet wurde. In einer offiziellen Erklärung riet die Gemeinde dringend davon ab, die Brillen für das Beobachten der Sonnenfinsternis zu verwenden.

Aufgrund ihrer guten Lage für Beobachtungen findet auf der gesamten Baleareninsel ein regelrechter Ansturm von Sonnenfinsternis-Touristen statt. Mallorca wappnet sich daher mit einem beispiellosen Sicherheitsaufmarsch: Die Guardia Civil plant am Mittwoch ihr bisher grösstes Einsatzmanöver. Rund 24'000 Einsatzkräfte sollen zu Land, zu Wasser und in der Luft für Sicherheit auf den Balearen sorgen. Unterstützt wird die Guardia Civil dabei durch das spanische Militär.