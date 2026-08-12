DE
FR
Abonnieren

Rückruf!
Mallorca-Dorf verteilte gefährliche Schutzbrillen

Das Dorf Valldemossa auf Mallorca musste Spezialbrillen für die Sonnenfinsternis zurückrufen. Trotz Zertifizierung warnte der Hersteller vor schweren Schäden, die zur Erblindung führen könnten.
Publiziert: 16:15 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Kommentieren
1/4
Auf Mallorca finden sich am Mittwoch zahlreiche Touristen ein – extra, um die Sonnenfinsternis zu bestaunen. (Archivbild)
Foto: Ultima Hora

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Valldemossa warnt vor defekten Sonnenfinsternis-Brillen, Gefahr von Netzhautschäden
  • Firma Eclipse Baleares 2026 meldet Mängel trotz ISO-Zertifizierung
  • 24'000 Einsatzkräfte sichern Balearen während Sonnenfinsternis am Mittwoch
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Das Dorf Valldemossa gilt als eines der malerischsten Bergdörfer auf der Baleareninsel Mallorca. Mit der anstehenden Sonnenfinsternis strömen aktuell noch mehr Touristen in das Dorf. Nun sahen sich die Behörden in Valldemossa am Mittwoch jedoch dazu gezwungen, eine ernste Warnung zu erteilen. Denn zuvor hatte die Gemeinde spezielle Brillen zum Beobachten der Sonnenfinsternis verteilt. Doch diese sind defekt, wie das «Mallorca Magazin» berichtet. 

Laut der Wochenzeitung wurden die Brillen von der Firma Eclipse Baleares 2026 gespendet. Sie erfüllen zwar die europäische Zertifizierung sowie die entsprechende ISO-Norm, doch das Unternehmen selbst warnte nun überraschend vor der Nutzung. Mangelhafte oder gefälschte Schutzbrillen können die Netzhaut schädigen, was zu irreversiblen Schäden und sogar zur Erblindung führen kann, warnen Experten. 

Mehr zur Sonnenfinsternis
Mallorca wappnet sich für den Sonnenfinsternis-Ansturm
Militär und Guardia Civil
Mallorca wappnet sich für Sonnenfinsternis-Ansturm
Diese App sorgt für perfekte Sicht auf die Sonnenfinsternis
Basler Erfindung
Schweizer App verschafft dir perfekte Sicht
Schick uns deine Bilder und Eindrücke von der Sonnenfinsternis!
Aufruf
Jetzt einreichen
Teil mit uns deine Eindrücke von der Sonnenfinsternis!
«Ansturm auf Spezialbrillen ist nicht mehr normal»
Mit Video
Ticker
Blick-Leser geniessen Stimmung
Phänomenale Bilder der Sonnenfinsternis aus der ganzen Schweiz
Bilder der Sonnenfinsternis können deine Handykamera kaputt machen
Mit Video
Risiko Sonnenfinsternis
Warum heute Handys kaputt gehen könnten
«Mallorca spielt wegen der Sonnenfinsternis total verrückt»
Mit Video
Schweizer Stars fiebern mit
«Sonnenfinsternis bringt Mallorca in den Ausnahmezustand»

Gemeinde ruft Sonnenfinsternis-Brillen zurück

Die Gemeindeverwaltung von Valldemossa reagierte daher umgehend auf die Mitteilung von Eclipse Baleares 2026, die über soziale Netzwerke verbreitet wurde. In einer offiziellen Erklärung riet die Gemeinde dringend davon ab, die Brillen für das Beobachten der Sonnenfinsternis zu verwenden. 

Aufgrund ihrer guten Lage für Beobachtungen findet auf der gesamten Baleareninsel ein regelrechter Ansturm von Sonnenfinsternis-Touristen statt. Mallorca wappnet sich daher mit einem beispiellosen Sicherheitsaufmarsch: Die Guardia Civil plant am Mittwoch ihr bisher grösstes Einsatzmanöver. Rund 24'000 Einsatzkräfte sollen zu Land, zu Wasser und in der Luft für Sicherheit auf den Balearen sorgen. Unterstützt wird die Guardia Civil dabei durch das spanische Militär.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen