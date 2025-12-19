Wladimir Putin stellt sich bei seiner jährlichen Pressekonferenz den Fragen von Journalistinnen und anderen Zuschauern. Über Stunden serviert er Antworten, die Russland als glorreiche Nation und alle anderen als das Böse dastehen lässt.

Darum gehts Putin prahlt mit Erfolgen und spottet über Selenski an Jahrespressekonferenz

Putin behauptet, Russland sei auf der Gewinnerseite im Ukraine-Konflikt

An seiner jährlichen Pressekonferenz prahlt Wladimir Putin (73) mit grossen Erfolgen, versichert den Zuhörenden, alles im Griff zu haben, und spottet über seinen Gegner Wolodimir Selenski (47). Die Jahrespressekonferenz bietet einen Einblick in die offiziellen russischen Positionen zu verschiedenen Themen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Während mehrerer Stunden beantwortet der Kreml-Chef Fragen von Journalisten und Journalistinnen vor Ort und Fragen, die bereits zuvor eingesandt wurden. Putin beschreibt die Lage an der Front als dynamisch, aber zugunsten Russlands: Die Situation ändere sich «auf täglicher Basis» und man «befreie eine Ortschaft nach der anderen», antwortet Putin auf die Frage, wie die Lage im Kriegsgebiet aktuell aussieht. Russland sieht sich «klar auf der Gewinnerseite». Rückschläge und Materialverluste kommen in dieser Erzählung nicht vor.

Neue Erfolge und Behauptungen über getötete Zivilisten

«Bis Jahresende sehen wir neue Erfolge!» Ein Offizier legt nach – mit Horror-Storys: Ukrainische Soldaten würden angeblich «unzählige Zivilisten» niederschiessen, die Einheimischen würden die russischen Streitkräfte als Befreier begrüssen.

Putin grinst bei diesen Geschichten zufrieden. Beweise für die brutalen Unterstellungen gibt es keine. Fakt ist: Russische Gräuel wie in Butscha sind weltweit dokumentiert.

«Selenski ist ein Schauspieler»

In der Pressekonferenz geht es auch um ein Video, das Selenski kürzlich in Kupjansk aufgenommen hatte, um Putins Behauptung, die Stadt sei erobert worden, zu widerlegen. Putin bezeichnet das Video des ukrainischen Präsidenten als fake und nennt ihn sogar einen «Schauspieler».

Die zentrale Botschaft Putins lautet: «Russland will den Konflikt friedlich beenden.» Die Ukraine sei es, die nicht zu Gesprächen bereit sei, so der russische Präsident weiter. Frühere Berichte zeigen, dass Russland sich bisher jegliche Gespräche verweigert hatte.

Vom Korrespondenten des US-amerikanischen Sender NBC, Keir Simmons, wurde Putin gefragt, ob er sich für das Sterben in der Ukraine verantwortlich fühle. Putin entgegnete eiskalt: «Wir fühlen uns für den Tod der Menschen nicht verantwortlich.» Dies, da Russland den Krieg nicht begonnen habe, dabei ist längst bewiesen, dass die Aggression von Russland ausging. Putin schiebt die Verantwortung Ukrainern, Europäern und Amerikanern zu. Dabei lässt er die Ukraine von seinen Truppen täglich mit Drohnen und Raketen beschiessen.

«Der Ball liegt vollständig bei unseren westlichen Gegnern», so der russische Machthaber. Bloss: Bislang hat Putin jeden Friedensvorschlag abgelehnt, der nicht den Maximalforderungen Moskaus entsprach. Dass an der Front auch Tausende russische Männer sterben, scheint ihm ebenfalls egal zu sein.

Seitenhieb gegen Europa

Auch die europäischen Staats- und Regierungschefs kriegen bei dem Medienevent ihr Fett weg. Europa will die eingefrorenen russischen Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine verwenden. Das stösst Putin immer noch sauer auf. Er bezeichnet die EU-Chefs als «Räuber – nicht als Diebe. Diebe agieren im Dunkeln. Die rauben offen».

Putin tröstet Witwe

Via Video meldet sich die Witwe eines verstorbenen Soldaten zu Wort. Sie klagt, dass sie noch immer auf die staatlichen Gelder warte, um sich und ihre beiden Kinder zu versorgen. Putin spricht ihr sein Beileid aus und sagt, dass er es bedauere, dass sich die Auszahlung so lange hinziehe.

Auf die Frage eines Kindes, warum die Lebensmittelpreise steigen würden, nicht aber der Lohn seiner Eltern, antwortet Putin gewohnt optimistisch: «Die Inflation wird zurückgehen, die Preise werden sinken.» Putin bringt Beispiele von Alltagsdingen, die über die Zeit sogar günstiger geworden seien.«Es kommt darauf an, was sich im Einkaufskorb befindet», sagt er und schiebt die Verantwortung so gekonnt ab.