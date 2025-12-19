Mit einem Kompromiss stellt die EU der Ukraine für zwei Jahre 90 Milliarden Euro bereit. «Dieses Signal ist entscheidend», sagt der deutsche Kanzler Merz. Putin, der heute einen grossen Auftritt hat, werde erst einlenken, wenn sich der Krieg «nicht mehr lohnt».

Darum gehts EU einigt sich auf 90-Milliarden-Euro-Paket zur Unterstützung der Ukraine

Putin hält traditionelle Jahrespressekonferenz

Kreml-Herrscher wird Auftritt für weitere Rechtfertigung des Ukraine-Krieges nutzen

Trump drängt Kiew zu schnellen Zugeständnissen bei Friedensgesprächen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Die EU hat sich auf ein Finanzpaket von 90 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine verständigt. Das zinslose Geld soll nach Angaben des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz (70) ausreichen, um den militärischen Bedarf und den ukrainischen Staatshaushalt für die kommenden zwei Jahre zu decken. «Dieses Signal ist entscheidend, um den Krieg zu beenden», sagte Merz. Putin werde erst einlenken, «wenn er begreift, dass sich sein Krieg nicht lohnen wird».

Der Kompromiss bedeutet zugleich das Aus für den von Merz bevorzugten Plan, eingefrorenes russisches Staatsvermögen direkt für Darlehen an die Ukraine zu nutzen. Mehrere EU-Staaten hatten rechtliche und wirtschaftliche Risiken geltend gemacht. Die Vermögenswerte sollen eingefroren bleiben, bis Russland Entschädigungen zahlt.

Putins Jahres-PK

Vor diesem Hintergrund hält Russlands Präsident Wladimir Putin (73) am Freitag seine traditionelle, vom Kreml streng kontrollierte Jahrespressekonferenz ab. Beobachter erwarten, dass er dort «seine Position noch einmal in aller Ausführlichkeit darlegen» wird. Die landesweit im Fernsehen übertragene Veranstaltung gilt als wichtiges Instrument zur Rechtfertigung des Ukraine-Krieges vor der eigenen Bevölkerung.

Trump fordert Beeilung von Kiew

Parallel wächst der Druck auf Kiew. US-Präsident Donald Trump (79) drängte die Ukraine erneut zu Zugeständnissen. Die Gespräche näherten sich einer Lösung, sagte Trump, «aber ich hoffe, dass die Ukraine sich schnell bewegt». Andernfalls könne Moskau seine Haltung ändern: «Jedes Mal, wenn sie sich zu viel Zeit lassen, dann ändert Russland seine Meinung.»

Putin lobte Trump zuletzt mehrfach für dessen Bemühungen um ein Kriegsende und für das «zunehmende Verständnis» der US-Unterhändler für die russische Sicht. Am Wochenende sollen in Miami weitere Gespräche zwischen Vertretern der USA, Russlands und der Ukraine stattfinden. Präsident Wolodimir Selenski (47) kündigte an: «Am Freitag und Samstag wird unser Team in den USA sein.»