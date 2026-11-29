Mit der «Perm» erhält Russlands Marine ein Atom-U-Boot, das die schnellen Zirkon-Raketen abfeuern kann. Im Ukraine-Krieg dürfte die «Perm» laut Experten keine grosse Rolle spielen. In zukünftigen Konflikten aber vielleicht durchaus.

Darum gehts Putin stellte Atom-U-Boot «Perm» mit Zirkon-Raketen in Dienst

Experten bezweifeln deren Hyperschallfähigkeit

Das ISW sieht vor allem Bedeutung für künftige Konflikte

Marian Nadler Redaktor News

Wenn es um neue Waffen geht, kommt der russische Präsident Wladimir Putin (74) aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Jüngstes Beispiel: Am Freitag stellte der Kremlchef ein neues U-Boot mit Nuklearbetrieb in Dienst. Das berichtete unter anderem das russische Nachrichtenportal RBC.

Bei der Flaggenhissung der «Perm» geizte Putin nicht mit Lob. «Russland ist eines der wenigen Länder der Welt, das in der Lage ist, derart leistungsstarke Atom-U-Boote zu bauen – Waffen von globaler Tragweite und Bedeutung», sagte er in einem von der staatlichen Nachrichtenagentur Tass verbreiteten Video.

Die «Perm» als Novum

In den vergangenen Jahren hat Russland bei seinen Unterseebooten massiv aufgerüstet. Laut Putin ist die «Perm» das fünfte U-Boot der Jasen-M-Klasse, das in den vergangenen sechs Jahren an die Marine ausgeliefert wurde. Gleichzeitig ist die «Perm» das einzige der U-Boote, das Zirkon-Raketen abfeuern kann.

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Die Jasen-M-Klasse ist Russlands modernste Familie atomgetriebener Mehrzweck-U-Boote. Es handelt sich um verbesserte Varianten der Jasen-Klasse, die für Angriffe auf Schiffe, U-Boote und Landziele mit Marschflugkörpern konzipiert sind. Putin behauptete, dass die neuen U-Boote in der Lage seien, verdeckt in allen Teilen der Weltmeere zu operieren und seegestützte Marschflugkörper sowie Hyperschallraketen vom Typ Zirkon einzusetzen.

Putin liebt die Zirkon

Die Zirkon-Raketen sind vor allem gegen Schiffe, aber auch gegen Landziele einsetzbar. Sie sollen die für Abwehrsysteme verfügbare Reaktionszeit erheblich verkürzen und wurden bereits im Ukraine-Krieg eingesetzt.

Aber: Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR äusserte im September Zweifel an der Hyperschallfähigkeit der Waffe. Seit Jahren bewirbt Putin die Zirkon als eine seiner modernsten Waffen. Er gibt für die Hyperschallrakete eine Reichweite von mehr als 1000 Kilometern und eine Geschwindigkeit von Mach 9 an.

Experten haben Zweifel

Westliche Experten, wie der deutsche Raketen-Fachmann Fabian Hinz, sind von den angeblichen Leistungsdaten weit weniger überzeugt. «Die verfügbaren Belege deuten darauf hin, dass die Zirkon kein Hyperschall-Marschflugkörper, sondern ein quasi-ballistisches System ist», schrieb er bereits im Juni 2026 auf X. Dennoch bleiben Zirkon-Raketen eine Herausforderung für die ukrainische Luftabwehr.

«Die russische Marine rüstet neue U-Boote wahrscheinlich mit Zirkon-Raketen aus, um die Lücken in der westlichen Produktion ballistischer Raketenabwehrsysteme auszunutzen und die Effektivität seegestützter Angriffe in Zukunft zu verbessern», schreibt das Institute for the Study of War (ISW) in seinem Lage-Update zum Ukraine-Krieg vom Samstag. Das Fazit der Militärexperten zur U-Boot-Nachricht lautet: «Diese Modernisierungen werden sich voraussichtlich nur begrenzt auf die aktuellen Kampfeinsätze auswirken, dürften aber für Russlands mögliche zukünftige Konflikte relevant sein.»