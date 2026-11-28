Die Ukraine bereitet laut Militärquellen der Zeitung «Telegraph» weitere Angriffe auf die Krim-Brücke vor. Präsident Wolodimir Selenski soll angeordnet haben, die wichtige russische Versorgungsroute vollständig ausser Gefecht zu setzen.

Darum gehts Laut Militärquellen aus Kiew hat Selenski die vollständige Zerstörung der Krim-Brücke angeordnet

Bei einem ukrainischen Angriff am 18. November stürzten eine Fahrbahn und ein Stützbogen ins Wasser

Die Strassenbrücke ist laut britischem Geheimdienst unbefahrbar, ein Bahngleis könnte nutzbar sein

Daniel Macher Redaktor News

Die Ukraine plant weitere Angriffe auf die strategisch wichtige Krim-Brücke. Präsident Wolodimir Selenski (48) soll seinen Militärkommandanten den klaren Auftrag erteilt haben, das Bauwerk vollständig ausser Gefecht zu setzen. Das berichten gut informierte Militärquellen aus Kiew gegenüber der britischen Zeitung «Telegraph».

«Der Präsident will, dass sie komplett zerstört wird», wird eine Militärquelle zitiert. Weitere Angriffe seien bereits in Vorbereitung. Eine vollständige Zerstörung wäre für Selenski ein bedeutender politischer und militärischer Erfolg. Die Brücke ist eine wichtige Versorgungsroute für die russischen Truppen auf der besetzten Halbinsel Krim.

Strassenbrücke nicht mehr befahrbar

Erst am 17. November gelang der Ukraine ein schwerer Schlag gegen das Prestigeprojekt von Kremlchef Wladimir Putin (74). Ukrainische Drohnen und Marschflugkörper trafen die rund 19 Kilometer lange Kertsch-Brücke, die Russland mit der Krim verbindet. Dabei stürzten eine vierspurige Fahrbahn und ein Stützbogen ins Wasser. Auch die verstärkte Eisenbahnverbindung soll durch ukrainische Neptun-Raketen erheblich beschädigt worden sein.

Der Angriff war Teil einer aufwendigen, siebenstufigen Operation mit insgesamt elf verschiedenen Waffensystemen. Laut einem Geheimdienstbericht des britischen Verteidigungsministeriums ist die Strassenbrücke seither nicht mehr befahrbar. Mindestens ein Eisenbahngleis könnte allerdings noch in Betrieb sein.

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Ein weiterer Angriff dürfte jedoch schwierig werden: Russland hat die Verteidigungsanlagen rund um die Brücke möglicherweise verstärkt. Putin liess das Bauwerk nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 errichten. 2018 eröffnete er die Brücke persönlich – mit einer Fahrt am Steuer eines Lastwagens.