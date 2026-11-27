US-Präsident Donald Trump fordert Russlands Präsidenten Wladimir Putin auf, die militärischen Aggressionen gegen Gebiete in Europa zu beenden. Zugleich drängt er auf ein rasches Friedensabkommen für die Ukraine.

Darum gehts Trump fordert Putin auf, militärische Angriffe in Europa zu beenden, und drängt auf Frieden

Trump und Nato-Chef Rutte warnen Russland davor, den Krieg über die Ukraine hinaus auszuweiten

Kremlsprecher Peskow macht die Ukraine für eine mögliche Ausweitung des Konflikts verantwortlich

Daniel Macher Redaktor News

US-Präsident Donald Trump (80) schlägt plötzlich ungewohnt deutliche Töne gegenüber Moskau an! Er habe Kremlchef Wladimir Putin (74) aufgefordert, sämtliche militärischen Aggressionen gegen Gebiete in Europa zu beenden. Zudem drängt Trump auf ein schnelles Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Seine Hoffnung: Das «Blutbad» soll endlich ein Ende finden. Doch Moskau weist die Verantwortung für eine mögliche Eskalation zurück.

Trump erklärte am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social, er habe bei seinem jüngsten Gespräch mit Putin in China viel Zeit darauf verwendet, über ein Ende der russischen Aggressionen zu sprechen. «Ich glaube wirklich, dass dies sehr gut möglich ist», schrieb der US-Präsident mit Blick auf eine Einigung zwischen Kiew und Moskau. Monat für Monat würden Tausende Menschen getötet. Es sei ein «komplettes Blutbad».

Sorge vor Ausweitung des Krieges

Die Aussagen folgen auf ein Treffen Trumps mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte (59) am Mittwoch in Mar-a-Lago. In einer gemeinsamen Erklärung warnten beide Russland davor, den Krieg absichtlich oder unabsichtlich über die Ukraine hinaus auszuweiten.

Zudem äusserte sich Trump zur möglichen Teilnahme Putins am G20-Gipfel am 14. und 15. Dezember in Florida. Vor Journalisten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago erklärte er, der russische Präsident könne kommen, wenn er wolle. «Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn gerne dabei», sagte Trump. Zwar gebe es einige, die Putin bei dem Treffen nicht sehen wollten. Er bezweifle allerdings, dass der Kremlchef selbst anreisen werde.

Kommt Putin nach Florida?

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat der Kreml bislang keine Entscheidung über Putins Teilnahme getroffen. Der russische Präsident hatte nach seinem jüngsten Treffen mit Trump erklärt, er werde eine Reise in die USA prüfen.

Hintergrund von Trumps Warnung sind auch russische Raketen und Drohnen, die während Angriffen auf die Ukraine am 23. und 24. November in den polnischen Luftraum eindrangen. Wie der «Kyiv Independent» berichtet, wächst innerhalb der Nato deshalb die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges auf weitere europäische Staaten.

Kreml weist Vorwürfe zurück

Kremlsprecher Dmitri Peskow (59) machte stattdessen die Ukraine für eine mögliche Eskalation verantwortlich. Kiew versuche, den geografischen Umfang des Konflikts auszuweiten, behauptete er.

Trump und Putin hatten sich zuletzt am 19. November gemeinsam mit Chinas Präsident Xi Jinping (73) in Shenzhen getroffen. Trotz der demonstrativen Annäherung bleibt ein Durchbruch bei den Friedensverhandlungen bislang aus.