Polen will an seiner Grenze zur Ukraine eine Flugverbotszone einrichten. Sie soll laut Vize-Verteidigungsminister Cezary Tomczyk bis spätestens Anfang Januar in Kraft treten.

Darum gehts Polen plant eine kleine Flugverbotszone an der Ukraine-Grenze

Sie soll Ende Dezember oder Anfang Januar in Kraft treten

Identifizierte Eindringlinge könnten abgeschossen werden

Marian Nadler Redaktor News

Im Osten des Landes, an der Grenze zur Ukraine, ist nach Ansicht der polnischen Regierung eine Flugverbotszone erforderlich. Das teilte der stellvertretende Verteidigungsminister Cezary Tomczyk (42) am Mittwoch mit, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP berichtete. Er fügte hinzu, die Regierung wolle die entsprechende Verordnung bis Ende Dezember oder Anfang Januar in Kraft setzen.

Tomczyk merkte an einer Medienkonferenz an, dass die polnischen Streitkräfte bereits die sogenannte positive Identifizierung eingeführt hätten. Bei diesem militärischen Verfahren können Kampfjet-Piloten «auf der Grundlage von Informationen von Radargeräten, Verbündeten, Höhe und Geschwindigkeit» Flugobjekte identifizieren und gegebenenfalls bekämpfen.

Russische Marschflugkörper schlagen in Polen ein

«Damit dies in der Praxis möglich ist, benötigen wir ausserdem eine Flugverbotszone an der Ostgrenze unseres Landes. Es handelt sich um eine kleine Zone, einige Dutzend Kilometer von der Grenze entfernt», stellte Tomczyk fest. «Das bedeutet, dass, wenn ein polnischer Kampfpilot weiss, dass ein Flugzeug beispielsweise aus der Ukraine in den polnischen Luftraum eindringt, in einer bestimmten Höhe und mit einer bestimmten Geschwindigkeit fliegt, in die Einflugverbotszone eindringt und Radarbilder vorliegen, dies eine Grundlage für den Abschuss eines solchen Objekts ist», erläuterte der Vize-Verteidigungsminister.

In der vergangenen Woche waren im Südosten Polens drei russische Marschflugkörper abgestürzt. Polen-Premier Donald Tusk (69) sprach anschliessend von einer «Provokation». Verletzt wurde bei den Abstürzen niemand.