Der wiedereingesetzte Nvidia-CEO Jensen Huang entschuldigte sich am Montag bei einer Mitarbeiterversammlung bei der Belegschaft. Diese Besprechung sei aber nicht die schwierigste gewesen, die er je habe führen müssen, sagt er.

Darum gehts Nvidia-CEO Jensen Haung ist zurück

In einer unternehmensweiten Besprechung entschuldigte er sich für seine Fehler

Huang dementiert, dass er aufgrund Trumps Drängen wiedereingesetzt wurde

Angela Rosser Journalistin News

Erst flog auf, dass Nvidia-Ceo Jensen Huang eine Affäre hatte. Dann berichteten US-Medien, dass es noch weitere aussereheliche Beziehungen gab. Unter anderem mit einer Frau, die Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst haben soll.

Huang reichte seinen Rücktritt ein, den der Verwaltungsrat akzeptierte. Nur elf Tage später holte das Gremium den schwer unter Druck geratenen Mitgründer der Firma zurück.

«Schreckliche Fehler»

Nun trat Huang erstmals vor die Belegschaft und entschuldigte sich. «Ich habe schreckliche Fehler gemacht», sage Huang laut einer Quelle. Seinen Mitarbeitenden teilte er weiter mit, dass er sich in Therapie befinde und das täglich mehr als eine Stunde, schreibt CNN.

Es sei die schwierigste Firmenversammlung seines Lebens gewesen, sagte er. Er sagte aber auch, dass die «schwierigste Besprechung, die ich je hatte», diejenige war, die er mit seiner Frau hatte. Auch bei ihr und seinen Kindern soll er sich entschuldigt haben.

Entscheidung nicht von Trump abhängig

Dass Nvidia Huang wieder einsetzte, beanspruchte US-Präsident Donald Trump (80), der auf dessen Rückkehr drängte, in einem TV-Interview für sich. Er erklärte, er habe sich beim Aufsichtsrat für Huang starkgemacht.

Diese Behauptung wies Huang während der Sitzung jedoch zurück. Der Aufsichtsrat habe diese Entscheidung eigenständig getroffen, sagt er.