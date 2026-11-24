Jensen Huang ist wieder CEO des US-Chip-Riesen Nvidia. Der mächtige Manager konnte dabei auf die Unterstützung aus dem Weissen Haus zählen. US-Präsident Donald Trump ist ein grosser Fürsprecher von Huang – und hat sich nun auch über die Ehe des Nvidia-Chefs geäussert.

Darum gehts Elf Tage nach Rücktritt kehrte Jensen Huang als Nvidia-CEO zurück, die Aktie stieg um 31,5 Prozent

Trump setzte sich trotz Huangs Affäre mit einer laut FBI chinesischen Spionin für die Rückkehr ein

Trump sagte, Huang und seine Frau hätten die Affäre geklärt, und nannte Lori eine fantastische Frau

Die Nachricht schlug an der Wall Street ein wie eine Bombe: Elf Tage nach seinem Rücktritt übernahm Jensen Huang (63) am Montag wieder den CEO-Posten bei Nvidia. Die Aktie des US-Chip-Herstellers explodierte an der Börse regelrecht, ging mit einem Plus von 31,5 Prozent aus dem Handel – auch zur Freude von US-Präsident Donald Trump (80). Er hält selber Nvidia-Aktien. Das Kursfeuerwerk machte ihn laut der «Financial Times» um bis zu 15 Millionen Dollar reicher, zumindest auf dem Papier.

Der US-Präsident hielt stets an Huang fest – trotz seiner Affäre mit der Geschäftsfrau Alice Huang, die laut dem FBI eine chinesische Spionin ist. Das Weisse Haus hat sich offenbar dafür starkgemacht, dass der mächtige Nvidia-Gründer wieder auf den Chefsessel zurückkehrt. Trump soll seinen Vize J. D. Vance (42) beauftragt haben, seine Kontakte ins Silicon Valley spielen zu lassen und sich dort für Huang einzusetzen – mit Erfolg. «Ich dachte einfach, er sollte das Unternehmen leiten. Ich wusste nicht, dass das solche Auswirkungen haben würde», sagte Trump in einem kurzen Telefoninterview mit der «New York Times».

Trump über Lori Huang: «Sie ist eine fantastische Frau»

Gegenüber der US-Zeitung sprach der US-Präsident auch über die Ehe von Jensen und Lori Huang (65). «Er hat eine sehr, sehr, sehr gute Ehefrau. Sie haben das geklärt.» Dann fügte er an: «Sie ist eine fantastische Frau.» Lori Huang, selbst Grossaktionärin von Nvidia, hat sich bislang nicht öffentlich geäussert, seit ihr Ehemann die Affäre mit der mutmasslichen Spionin gestanden hat.

Trump hingegen lobte am Montag nur wenige Minuten nach der Wiedereinsetzung von Huang bei Nvidia diesen Entscheid auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. «Der Verwaltungsrat von Nvidia hat die richtige und angemessene Entscheidung getroffen, Jensen Huang wieder in die Position des CEO zu berufen», schrieb er in seinem Post. Und weiter: «Der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten hat bestätigt, dass die US-Regierung über keine Beweise verfügt, wonach er sich rechtswidrig verhalten hätte.» Huang sei ein grosser Patriot und ein Volksheld, so der US-Präsident.

Es soll noch weitere Affären gegeben haben

Was als einzelner Skandal begann, zog immer weitere Kreise. Nachdem die Beziehung zu Alice Huang aufgeflogen war, kamen rasch weitere brisante Vorwürfe ans Licht. Zuerst machten Berichte über eine zweite Affäre die Runde. Diesmal handelte es sich um eine Nvidia-Mitarbeiterin, die Huang direkt unterstellt war. Nur 24 Stunden später räumte Huang am 12. November seinen Posten. Kurz darauf machte die Nachrichtenagentur Reuters eine weitere Liaison publik – erneut mit einer nicht namentlich genannten Nvidia-Angestellten.

Doch damit enden die ausserehelichen Beziehungen von Huang offenbar noch nicht. Wie das «Wall Street Journal» berichtet, gestand Huang dem Nvidia-Board noch «weitere Affären über die zwei bestehenden Fälle» hinaus. Heisst: Der Nvidia-Chef hatte mindestens vier Seitensprünge. Also sicher eine mehr, als bisher bekannt war.