Jensen Huang feierte beim US-Chipriesen ein überraschendes Comeback als Nvidia-Chef. An den Finanzmärkten hat die Rückkehr für Euphorie gesorgt. Doch ist das wirklich eine gute Nachricht? Raiffeisen-Anlagechef Matthias Geissbühler ist mehr als skeptisch.

Darum gehts Huang kehrt zwölf Tage nach seinem Rücktritt als Nvidia-Chef zurück, die Aktie steigt um 31 Prozent

Raiffeisen-Anlagechef Geissbühler warnt vor der starken Abhängigkeit der Nvidia-Aktie von Huang

Trump sagt, er habe Huangs Rückkehr bewirkt, seine Aktien legten laut «Financial Times» an Wert zu

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Die Rückkehr von Jensen Huang (63) an die Spitze des US-Chipriesen Nvidia ist ein Signal an die mächtigen Tech-Chefs im Silicon Valley. Elf Tage nach seinem Rücktritt wegen mehreren ausserehelichen Affären ist der Mitgründer zurück auf dem Chefsessel. An der Börse löste Huangs Comeback am Montag ein riesiges Kursfeuerwerk aus: Die Nvidia-Aktie schoss um 31,5 Prozent in die Höhe.

Der erste Auftritt von Huang am Hauptsitz von Nvidia kam einer Rückkehr eines Königs gleich. Ein Video zeigt, wie der wieder eingesetzte CEO von seinen Mitarbeitern mit «Jensen»-Sprechchören empfangen wird. Und mit viel Beifall. Doch genau dieser Personenkult ist für Matthias Geissbühler (51), Anlagechef bei Raiffeisen Schweiz, ein zweischneidiges Schwert. Er sieht darin ein enormes Klumpenrisiko für Investoren: «Die Kursreaktion von gestern ist schon ziemlich speziell. Es wirft die Frage auf, wie nachhaltig das alles ist», sagt Geissbühler im Gespräch mit Blick.

Für viele Anleger seien Jensen Huang und Nvidia inzwischen nahezu synonym. Ein ähnliches Phänomen erkennt der Börsenexperte sonst nur beim Elektroauto-Bauer Tesla und der Raumfahrtfirma SpaceX. Dort hat Tech-Milliardär Elon Musk (55) bei Investoren und Fans einen vergleichbaren Status. «Da würde ich mich als Anleger fragen, ob ich auf eine Aktie setzen will, die so extrem von einer Person abhängig ist», gibt Geissbühler zu bedenken. Und er fügt an: «Was passiert mit der Aktie, wenn Huang morgen aus irgendwelchen Gründen nicht mehr an der Unternehmensspitze stünde?»

«Ein verheerendes Signal»

Die Rückkehr von Huang ist ein Beleg für seine Macht bei Nvidia, die er über all die Jahre aufgebaut hat. 1993 gründete er den Chip-Hersteller mit. Seither führt er das Unternehmen – oft mit eiserner Faust. 60 Managerinnen und Manager rapportierten direkt an ihn. Wenn sie nicht liefern, bekommen sie gerne den Zorn des CEOs zu spüren.

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Mit seinen Affären hat sich Huang nicht nur moralisch fragwürdig verhalten, sondern auch gegen Unternehmensrichtlinien verstossen. Er hat laut Medienberichten nämlich auch Beziehungen zu eigenen Mitarbeiterinnen gehabt. Entsprechend kritisch sieht Geissbühler deswegen die Rolle des Nvidia-Verwaltungsrats: «Wenn Regeln für alle gelten sollen und so etwas zum Vorschein kommt, man dann den CEO entlässt und ihn gleich darauf unter Druck von Donald Trump wieder einbestellt, ist das ein verheerendes Signal.»

Donald Trump sahnt ab

Dass sich der Nvidia-Verwaltungsrat überhaupt umstimmen liess, dürfte nämlich massgeblich mit dem US-Präsidenten zusammenhängen. Donald Trump (80) setzte sich für die Wiedereinsetzung von Huang ein – und machte sich damit selbst ein Geschenk. Er hält selber Nvidia-Aktien. Seine Anteile legten laut der britischen Wirtschaftszeitung «Financial Times» am Montag dank des Kursfeuerwerks um bis zu 15 Millionen Dollar an Wert zu.

Trump selbst macht kein Geheimnis daraus, bei der Rückkehr des Nvidia-Chefs die Fäden gezogen zu haben. «Ich habe mit ihnen gesprochen, sagen wir es mal so», sagte Trump am Montag gegenüber dem US-Wirtschaftssender CNBC. Und gegenüber der «New York Times» sagte der amerikanische Präsident: «Ich dachte einfach, er sollte das Unternehmen leiten. Ich wusste nicht, dass das solche Auswirkungen haben würde.»

Für Raiffeisen-Anlagechef Geissbühler ist diese enge Verbindung zwischen der Trump-Regierung und Nvidia äusserst heikel: «Wenn politische Einflussnahme Unternehmensentscheidungen überlagert und etablierte Governance-Regeln in den Hintergrund treten, leidet das Vertrauen der Anleger.» Die Grundsätze einer verantwortungsvollen Unternehmensführung seien so bloss ein Papiertiger.

Keine Empfehlung für Anleger Dieser Artikel dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die dargestellten Meinungen und Einschätzungen beruhen auf sorgfältiger Recherche, können jedoch nicht die individuelle Prüfung und Beratung durch Fachleute ersetzen. Börsenentwicklungen sind von vielen Faktoren abhängig und nicht vorhersehbar. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte bergen Risiken, einschliesslich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Dieser Artikel dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die dargestellten Meinungen und Einschätzungen beruhen auf sorgfältiger Recherche, können jedoch nicht die individuelle Prüfung und Beratung durch Fachleute ersetzen. Börsenentwicklungen sind von vielen Faktoren abhängig und nicht vorhersehbar. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte bergen Risiken, einschliesslich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Mehr