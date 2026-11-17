Auf einem Lufthansa-Flug von Tel Aviv nach Frankfurt hat ein Flugbegleiter wegen einer Sesam-Allergie einen lebensbedrohlichen Schock erlitten. Ärzte an Bord leisteten Hilfe, die Maschine wurde nach Belgrad umgeleitet.

Darum gehts Ein Flugbegleiter erlitt auf dem Lufthansa-Flug Tel Aviv–Frankfurt einen Sesam-Allergieschock

Mehrere Ärzte halfen an Bord, ein israelischer Intensivmediziner gab Epinephrin per Epipen

Die Piloten leiteten nach Belgrad um, dort brachte die Rettung den Mann sofort ins Krankenhaus

Daniel Macher Redaktor News

Auf einem Lufthansa-Linienflug von Tel Aviv nach Frankfurt kam es vergangenen Sonntag zu einem medizinischen Notfall. Rund zweieinhalb Stunden nach dem Start in Israel erlitt ein Flugbegleiter an Bord eines Airbus A321neo einen schweren allergischen Schock und schwebte in Lebensgefahr.

Auslöser war offenbar eine Mahlzeit, die Sesam enthielt, wie das Luftfahrtportal «Austrian Wings» berichtet. Der Flugbegleiter, der gegen Sesam allergisch ist, hatte die Zutat offenbar nicht bemerkt. In der Folge entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit ein lebensbedrohlicher anaphylaktischer Schock.

Arzt leistet lebensrettende Hilfe

Die Crew reagierte umgehend und bat die Passagiere um medizinische Unterstützung. Mehrere Ärzte und weitere Fluggäste eilten dem Mann zu Hilfe. Unter ihnen befand sich auch der israelische Mediziner Uriel Trahtemberg, Leiter der allgemeinen und respiratorischen Intensivstation am Galiläischen Medizinzentrum in Nahariya.

Der Arzt verabreichte dem Flugbegleiter mithilfe eines sogenannten Epipens das Notfallmedikament Epinephrin. Zusätzlich erhielt der Mann weitere Medikamente intravenös. Durch das schnelle Eingreifen der Helfer konnte offenbar Schlimmeres verhindert werden.

Notlandung in Belgrad

Während die Helfer an Bord um das Leben des Flugbegleiters kämpften, entschieden die Piloten, den Flug umzuleiten. In Absprache mit der Flugsicherung leitete die Maschine einen raschen Sinkflug ein und nahm Kurs auf die serbische Hauptstadt Belgrad.

Kurz nach 19 Uhr landete der Airbus dort. Rettungskräfte standen bereits bereit und brachten den verletzten Flugbegleiter zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Lufthansa bestätigte den medizinischen Notfall.