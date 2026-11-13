DE
FR
Abonnieren
VO Heathrow Flugi
1:21
Schrecksekunde bei Landung in London:Airbus A332 Neo setzt mit dem Heck auf

Brisanter Vorfall an Londoner Flughafen
Airbus schrammt zweimal mit Heck über Piste

Nach einem doppelten Heckkontakt mit der Piste in London Heathrow konnte ein British-Airways-Airbus vorerst nicht landen. Schliesslich brachte der Pilot die Maschine sicher zu Boden. Nun wird die Ursache untersucht.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/6
Der Airbus aus Amsterdam steuerte den Londoner Flughafen Heathrow an.
Foto: Big Jet TV

Darum gehts

  • Ein British-Airways-Airbus berührte in Heathrow bei der Landung zweimal mit dem Heck die Piste
  • Die Piloten brachen den Landeversuch ab und landeten die Maschine 14 Minuten später sicher
  • British Airways nahm den Airbus vorerst aus dem Betrieb, die AAIB untersucht nun den Vorfall
Pauline_Bouillon_Redaktorin News _Blick_3.jpg
Pauline BouillonRedaktorin News Desk

Schreckmoment am Flughafen London Heathrow: Ein Airbus A321 Neo von British Airways hat am Donnerstag bei der Landung zweimal mit dem Heck die Piste touchiert. Verletzt wurde niemand, wie «Focus» berichtet.

Die Maschine war von Amsterdam Richtung London unterwegs. Als das Heck beim Landeanflug zweimal auf der Landebahn aufschlug, reagierten die Piloten sofort: Sie brachen den Landeversuch ab und starteten durch. Der Youtube-Kanal «Big Jet TV» filmte den heiklen Moment im Livestream mit.

14 Minuten später klappt die Landung

Rund 14 Minuten nach dem abgebrochenen Versuch setzte der Airbus erneut zur Landung an – diesmal mit Erfolg. Laut Daten des Flugdatendiensts Flightradar24 setzte die Maschine sicher in Heathrow auf. Die Passagiere verliessen das Flugzeug anschliessend normal über die regulären Ausgänge.

Mehr Flugzeug-Geschichten
Erst 19 Jahre alt und schon einen Weltrekord im Visier: Zara Rutherford aus Belgien.
Sie jagt den Weltrekord
Schülerin (19) will alleine um die Welt fliegen
Das Kabinenpersonal der grössten Schweizer Airlines leidet unter den Arbeitsbedingungen während der Corona-Pandemie.
Airline-Kabinenpersonal leidet
«Corona hat die Situation deutlich verschlimmert»
<p>Der nächste Testflug des "Starliner" von Boeing zur Internationalen Raumstation ISS ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. (Archivbild)</p>
Raumfahrt
Testflug von «Starliner» erneut verschoben
flugi.jpg
Mit Video
Hitzige Szenen auf US-Flug
Crew muss Grapsch-Passagier (22) mit Klebeband fesseln
LGMMN2iz.jpeg
Nach Ibiza-Ferien
Frau muss in Isolation, aber sie sass im falschen Flug
Die Wartezeit beim Boarding hat sich verdreifacht.
Mit Video
Trotz Zertifikat nicht an Bord
Darum geht am Flughafen alles länger
Ein Airbus A220-300 der Swiss hebt in Genf ab.
Wegen irrer EU-Regelung
Ist die Swiss bald mit leeren Fliegern unterwegs?

Flugzeug bleibt vorerst am Boden

Trotz des glimpflichen Ausgangs hat der Vorfall Konsequenzen. British Airways nahm den Airbus vorsorglich aus dem Betrieb, um ihn auf mögliche Schäden zu untersuchen. Auch die britische Flugunfalluntersuchungsbehörde AAIB hat sich eingeschaltet. Warum das Heck zweimal die Piste berührte, ist noch unklar.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen