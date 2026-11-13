Airbus schrammt zweimal mit Heck über Piste

Nach einem doppelten Heckkontakt mit der Piste in London Heathrow konnte ein British-Airways-Airbus vorerst nicht landen. Schliesslich brachte der Pilot die Maschine sicher zu Boden. Nun wird die Ursache untersucht.

Darum gehts Ein British-Airways-Airbus berührte in Heathrow bei der Landung zweimal mit dem Heck die Piste

Die Piloten brachen den Landeversuch ab und landeten die Maschine 14 Minuten später sicher

British Airways nahm den Airbus vorerst aus dem Betrieb, die AAIB untersucht nun den Vorfall

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Schreckmoment am Flughafen London Heathrow: Ein Airbus A321 Neo von British Airways hat am Donnerstag bei der Landung zweimal mit dem Heck die Piste touchiert. Verletzt wurde niemand, wie «Focus» berichtet.

Die Maschine war von Amsterdam Richtung London unterwegs. Als das Heck beim Landeanflug zweimal auf der Landebahn aufschlug, reagierten die Piloten sofort: Sie brachen den Landeversuch ab und starteten durch. Der Youtube-Kanal «Big Jet TV» filmte den heiklen Moment im Livestream mit.

14 Minuten später klappt die Landung

Rund 14 Minuten nach dem abgebrochenen Versuch setzte der Airbus erneut zur Landung an – diesmal mit Erfolg. Laut Daten des Flugdatendiensts Flightradar24 setzte die Maschine sicher in Heathrow auf. Die Passagiere verliessen das Flugzeug anschliessend normal über die regulären Ausgänge.

Flugzeug bleibt vorerst am Boden

Trotz des glimpflichen Ausgangs hat der Vorfall Konsequenzen. British Airways nahm den Airbus vorsorglich aus dem Betrieb, um ihn auf mögliche Schäden zu untersuchen. Auch die britische Flugunfalluntersuchungsbehörde AAIB hat sich eingeschaltet. Warum das Heck zweimal die Piste berührte, ist noch unklar.