Ein Airbus A321 Neo von Frontier Airlines musste am Mittwoch in Chicago notlanden, nachdem ein undichter Wasserhahn die Kabine überschwemmt hatte. Zwar konnte ein zufällig an Bord befindlicher Sanitär das Leck stoppen, doch die Elektronik war gefährdet.

Darum gehts Ein defekter Wasserhahn flutete auf einem Frontier-Flug von Denver nach Detroit die Kabine

Ein Sanitär an Bord stoppte das Leck, dennoch befürchteten Piloten Elektronikschäden im Flieger

Nach der Notlandung in Chicago brachte ein Ersatzflugzeug die Gäste verspätet nach Detroit

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein geplanter Flug der Frontier Airlines von Denver nach Detroit fiel am Mittwoch buchstäblich ins Wasser. Die Passagiere staunten, als sie plötzlich ein leises Plätschern vernahmen und sich der Boden in der Kabine allmählich mit Wasser füllte, wie Videos in den sozialen Medien zeigen. Grund für den kuriosen Anblick: ein beschädigter Wasserhahn in der vorderen Bordtoilette, wie das Newsportal Aerotelegraph schreibt. Durch den Türschlitz der Bordtoilette breitete sich das Wasser ungehindert im Passagierbereich aus und floss über den Gang zwischen den Sitzreihen.

Wie der Zufall es so wollte, befand sich unter den Fluggästen ein Sanitär. Kurzerhand stoppte dieser die Wasserzufuhr, wie ein Passagier gegenüber CBS News Chicago berichtete. Doch trotz der schnellen Reaktion blieb die Situation kritisch – denn es hatte sich bereits eine beträchtliche Menge Wasser im Flugzeug ausgebreitet.

Notlandung in Chicago

Die Piloten entschieden sich daher, den Flug abzubrechen, und riefen einen Notfall aus, da sie mögliche Schäden an der Bordelektronik befürchteten, berichtet Aerotelegraph. Der Flug wurde umgeleitet und landete sicher in Chicago.

Dort wurde das Flugzeug von Technikern untersucht. Ob es tatsächlich zu Problemen mit der Elektronik kam, bleibt unklar. Für die Passagiere organisierte die Fluggesellschaft ein Ersatzflugzeug, das sie mit rund viereinhalb Stunden Verspätung nach Detroit brachte, schreibt das Newsportal.

Die Kabinenüberschwemmung ist nicht der erste kuriose Vorfall, der sich über den Wolken ereignet hat. Immer wieder kommt es auf Flügen zu besonders skurrilen technischen oder menschlichen Pannen.

Verstopftes WC zwingt Swiss-Flieger zur Umkehr

Auf einem Swiss-Langstreckenflug von Zürich nach Washington im März 2025 verstopfte über dem Atlantik ein Abflussrohr. Dadurch fielen sämtliche Toiletten auf der linken Flugzeugseite aus. Da die verbleibenden WCs für die 220 Passagiere auf der restlichen Atlantiküberquerung nicht ausreichten, musste der Airbus umdrehen und nach rund zwei Stunden Flugzeit wieder nach Zürich zurückkehren. Von dort aus ging es für die Passagiere nach über fünf Stunden Verspätung ein zweites Mal in Richtung US-Hauptstadt.

Durchfall-Notfall führt zu Biohazard-Alarm

Ebenfalls in die Hose ging ein Delta-Air-Lines-Flug von Atlanta nach Barcelona im September 2023. Ein Passagier erlitt im Passagierraum so schweren Durchfall, dass die Besatzung den Zwischenfall im Funkverkehr als «biologisches Risiko» (Biohazard) einstufte. Die Maschine musste rund zwei Stunden nach dem Start umkehren, damit der Teppich in der Kabine komplett herausgerissen und desinfiziert werden konnte. Sanitäter holten den Passagier ab, die anderen Fluggäste gelangten mit acht Stunden Verspätung in einem anderen Flieger schliesslich an ihr Ziel.

Pilot vergisst Reisepass – Flieger dreht um

Eine rein menschliche, aber nicht minder kuriose Panne ereignete sich im März 2025 auf einem United-Airlines-Flug von Los Angeles nach Shanghai. Rund zwei Stunden nach dem Start fiel einem der Piloten auf, dass er seinen Reisepass nicht mitgenommen hatte. Da er in China nicht hätte einreisen dürfen, drehte die Maschine nach San Francisco um, wo eine Ersatzcrew übernahm. Die Fluggäste erhielten als Entschuldigung Essensgutscheine und eine Entschädigung. Mit rund sechs Stunden Verspätung landeten die Passagiere schliesslich auch in Shanghai.