Thailand zieht die Schrauben an: Touristen dürfen nur noch halb so lange ohne Visum im Land bleiben. Gleichzeitig geht die Regierung härter gegen Ausländer vor, die Gesetze umgehen. Premierminister Anutin Charnvirakul sorgt mit einer drastischen Aussage für Empörung.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Traumstrände, türkisblaues Meer und tropische Temperaturen: Thailand gehört zu den beliebtesten Fernreisezielen. Doch wer jetzt längere Ferien im südostasiatischen Königreich plant, muss sich auf strengere Regeln einstellen.

Seit dem 15. September 2026 dürfen Schweizer Touristinnen und Touristen nur noch 30 statt wie bisher 60 Tage ohne Visum in Thailand verbringen. Die Regierung hat damit die erlaubte Aufenthaltsdauer halbiert.

Die Massnahme ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen den Missbrauch von Einreisebestimmungen, illegale Geschäfte und unerlaubten Grundstücksbesitz durch Ausländer.

Nur noch 30 Tage statt zwei Monate

Die Änderung betrifft nicht nur Schweizer Reisende. Insgesamt können Staatsangehörige von 60 Ländern und Territorien weiterhin ohne Visum nach Thailand einreisen, allerdings grundsätzlich nur noch für maximal 30 Tage. Dazu gehören neben der Schweiz auch Deutschland, Österreich, Frankreich, Grossbritannien und die USA.

Die grosszügigere 60-Tage-Regel war erst im Juli 2024 eingeführt worden. Damals wollte Thailand den Tourismus nach der Corona-Pandemie zusätzlich ankurbeln. Nun macht die Regierung einen Teil dieser Lockerung rückgängig.

Für klassische zweiwöchige Badeferien auf Phuket oder Koh Samui ändert sich dadurch wenig. Wer hingegen mehrere Wochen durch Thailand reisen oder dort überwintern möchte, muss genauer planen.

Länger bleiben? Das ist weiterhin möglich

Ganz verzichten müssen Reisende auf längere Aufenthalte allerdings nicht. Wer mehr als 30 Tage im Land verbringen möchte, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Verlängerung bei der thailändischen Einwanderungsbehörde beantragen.

Eine Verlängerung um bis zu weitere 30 Tage ist grundsätzlich möglich. Ob sie bewilligt wird, entscheidet jedoch die zuständige Behörde.

Alternativ können Reisende bereits vor der Abreise ein passendes Visum beantragen. Besonders für Menschen, die mehrere Monate in Thailand verbringen oder von dort aus arbeiten möchten, lohnt es sich deshalb, die verschiedenen Visumkategorien frühzeitig zu prüfen.

«Wenn ihr sterben wollt, geht nach Hause»

Dass Thailand gegenüber bestimmten ausländischen Gästen einen härteren Kurs einschlägt, machte Premierminister Anutin Charnvirakul im September mit ungewöhnlich scharfen Worten deutlich: Bei einer Besprechung mit Behördenvertretern kritisierte er Ausländer, die thailändische Gesetze missachten und die Gastfreundschaft des Landes ausnutzen.

Besonders für Aufsehen sorgte seine sinngemässe Aufforderung, Ausländer sollten zum Sterben und Begrabenwerden in ihre Heimat zurückkehren.

Die Aussage löste Kritik aus. Sie richtete sich allerdings nicht allgemein gegen Feriengäste, sondern fiel im Zusammenhang mit umstrittenen privaten Bestattungsstätten und mutmasslichen Gesetzesverstössen.

Streit um einen Friedhof sorgt für Aufsehen

Hintergrund der Äusserungen war unter anderem ein Fall in der Provinz Chachoengsao östlich von Bangkok: Auf einem jüdischen Friedhof waren vier Menschen bestattet worden, obwohl die Anlage nach Angaben der Behörden nicht mehr über eine gültige Bestattungsgenehmigung verfügte.

Die Behörden liessen die sterblichen Überreste exhumieren. Der Vorfall sorgte für Diskussionen über den Umgang mit ausländischen Gemeinschaften in Thailand.

Premierminister Anutin erklärte, dass Ausländer bestehende religiöse Einrichtungen und legale Bestattungsstätten nutzen dürften. Den unerlaubten Erwerb von Grundstücken und den Betrieb nicht genehmigter Friedhöfe wolle die Regierung jedoch nicht akzeptieren.

Regierung geht auch gegen illegale Geschäfte vor

Die verschärften Einreisebestimmungen sind nur ein Teil der Massnahmen: Thailand will auch stärker gegen ausländische Geschäftsleute vorgehen, die mithilfe einheimischer Strohmänner Firmen betreiben oder Grundstücke kontrollieren, obwohl dies nach thailändischem Recht nicht erlaubt ist. Dabei werden Unternehmen offiziell auf thailändische Staatsangehörige eingetragen, während die tatsächliche Kontrolle bei ausländischen Investoren liegt.

Die Behörden untersuchen solche Konstruktionen und wollen Gesetzeslücken schliessen. Auch unerlaubte Beschäftigung und der Missbrauch von Touristenvisa stehen im Fokus. Die Regierung betont gleichzeitig, dass gewöhnliche Feriengäste und Ausländer, die sich an die Gesetze halten, weiterhin willkommen seien.

Auch bei der Einreise über Land gibt es Einschränkungen

Wer eine längere Südostasienreise plant und beispielsweise von Malaysia oder Laos nach Thailand einreisen möchte, sollte eine weitere Regel kennen. Für die meisten Staatsangehörigen, darunter auch Schweizer, ist die visumfreie Einreise über einen Landgrenzübergang grundsätzlich auf zweimal pro Kalenderjahr beschränkt.

Diese Begrenzung gilt nicht für die reguläre Einreise mit dem Flugzeug. Allerdings können die Einwanderungsbehörden auch dort überprüfen, ob jemand tatsächlich als Tourist einreist. Wer Thailand regelmässig verlässt und kurz darauf wieder einreist, um seinen Aufenthalt ohne passendes Visum zu verlängern, muss deshalb mit einer genaueren Kontrolle rechnen.

Was Schweizer vor den Thailand-Ferien beachten sollten

Für die meisten Schweizer Ferienreisenden bleibt Thailand unkompliziert erreichbar. Wer zwei oder drei Wochen am Strand verbringen oder das Land auf einer Rundreise entdecken möchte, kann weiterhin ohne Visum einreisen.

Bei längeren Aufenthalten sieht es anders aus. Hier solltest du dich frühzeitig um die notwendigen Dokumente kümmern und nicht darauf vertrauen, dass eine Verlängerung automatisch bewilligt wird. Wichtig sind ausserdem ein ausreichend lange gültiger Reisepass, die vorgeschriebene digitale Einreisekarte und gegebenenfalls Nachweise über die Weiter- oder Rückreise.

Thailand will weiterhin Touristen anziehen. Gleichzeitig macht die Regierung deutlich, dass sie bei Aufenthaltsdauer und Gesetzesverstössen genauer hinschauen möchte. Für Schweizer Feriengäste bedeutet das vor allem eines: Wer länger als einen Monat bleiben möchte, sollte seine Reise künftig sorgfältiger vorbereiten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.